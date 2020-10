By

Giulia Cavaglià durante i giorni scorsi ha caricato sulle sue storie Instagram una foto molto importante che ha lanciato il sospetto verso il seno dell’ex tronista. Negli ultimi mesi abbiamo visto più volte Giulia alle prese con i tantissimi gossip che giravano sulla fine della sua storia d’amore con Francesco Sole dove, entrambi non hanno mai voluto rivelare il reale motivo della loro scelta.

Nonostante l’ex tronista di Uomini e Donne sia molto legata alla sua privacy soprattutto in ambito sentimentale, durante le settimane scorse alcune rose rosse anonime hanno riaperto il sospetto di un palese ritorno di fiamma. Proprio in quel momento Giulia Cavaglià ha così confessato la fine della sua relazione con Francesco smentendo qualsiasi riavvicinamento inesistente. Durante questi ultimi giorni però, qualcosa sembra aver catturato l’attenzione dei suoi fan e sembrerebbe che Giulia Cavaglià abbia caricato una foto dal seno sospetto. Di cosa stiamo parlando?

Giulia Cavaglià seno sospetto

La ex tronista di Uomini e Donne ha sempre mostrato con molta fierezza e senza nessuna vergogna il suo fisico ma soprattutto il suo decolté piccolo e proporzionato alla sua figura. Giulia non ha infatti mai fatto mistero di essere ricorda alla chirurgia plastica per sistemare e ridare nuova vita al suo naso che, la faceva sentire molto a disaggio con sé stessa.

Qualcosa però, nei giorni scorsi sembra aver metto un grandissimo dubbio nella mente dei suoi fan ma soprattutto dei social a causa di una sua foto. Nonostante la fine della sua relazione, la Cavaglià non si è persa d’animo e si è gettata a capofitto nel suo lavoro, mostrandosi sempre molto presente e pronta ad aiutare i suoi follower con tutorial e chiacchiere sul suo profilo Instagram. Nelle sue storie social però, durante i giorni scorsi è stata caricata propri oda lei una foto che la ritraeva con un seno che non sembrava affatto il suo, lanciando moltissimi sospetti sull’essere ricorda dal chirurgo plastico.

Ex tronista di Uomini e Donne ha rifatto il decolté?

Giulia Cavaglià durante i giorni scorsi ha così caricato nelle sue storie di Instagram una foto con una giacca dallo scollo molto pronunciato mettendo così in mostra il suo seno. Un seno che però i suoi fan non hanno affatto riconosciuto credendo e iniziando ad insinuare che la ex tronista del talk show sia ricorda alla chirurgia estetica.

Nonostante i tantissimi dubbi che sui social iniziano a girare in merito, molti suoi fan continuano ad affermare sia solamente merito della posizione o del push-up. Cosa ha realmente combinato Giulia Cavaglià?