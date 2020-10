Infortunio Rebic – Continuano i problemi per Ante Rebic. Pioli, infatti, sperava dopo il nuovo consulto a cui si è sottoposto oggi l’attaccante di poter contare nuovamente su di lui, almeno per la sfida di lunedì contro la Roma. Nulla da fare. L’infortunio al gomito subito contro il Crotone non è stato ancora smaltito, l’attaccante non sarà a disposizione di Pioli almeno per le prossime due partite.

Il responso è arrivato e non fa di certo sorridere Pioli e i fantallenatori dell’attaccante croato. Ante Rebic ha ripreso ieri a lavorare sul campo, ma per il suo rientro in partite ufficiali sarà purtroppo necessario aspettare ancora qualche giorno. Salterà sicuramente le prossime due gare che attendono i rossoneri, cioè quella di domani contro il Celtic e quella di lunedì contro la Roma. All’inizio della prossima settimana verranno fatti nuovi controlli per capire se l’attaccante è in grado di giocare.

Per il fantacalcio diventa un piccolo problema e così anche per Pioli costretto a fare a meno anche di Calhanoglu. Possibile, infatti, che Rebic torni a disposizione per la seconda gara dei gironi di Europa League, ma più verosimilmente lo rivedremo in campo nella 6^ giornata di Serie A.