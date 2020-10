Oroscopo Branko – domani giovedì 22 ottobre 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Branko per domani giovedì 22 ottobre 2020. Abbiamo superato il giro di boa e ci dirigiamo verso il prossimo fine settimana. Nel frattempo, vediamo cosa accadrà nelle prossime 24 ore a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Se sei incuriosito, leggi l’oroscopo di BRanko per domani liberamente tratto dal suo libro Calendario Astrologico e rivolto ai 4 segni di mezzo.

Oroscopo Branko domani giovedì 22 ottobre 2020: Leone

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani sarà una giornata particolarmente fruttuosa. Quacuno dovrà affrontare un colloquio di lavoro! L’importante sarà non promettere mari e monti, non farsi carico di troppe responsabilità che non sarai in grado di sostenere con il tempo.

Previsioni Branko domani giovedì 22 ottobre 2020: Vergine

Domani la Luna sarà in aspetto armonico: come effetto potrebbe emergere la tua passione per l’arte, per la creatività. Avrai vitalità e voglia di metterti in gioco: sarà la giornata ideale per avviare un nuovo progetto!

Oroscopo domani giovedì 22 ottobre 2020: Bilancia

Come avverte l’oroscopo di Branko domani sarà una giornata piuttosto complicata. Potresti ritrovarti a discutere con i tuoi cari. Se nei giorni scorsi hai preso una decisioni importante, la tua famiglia potrebbe dimostrarsi contraria e cercare di ostacolarti.

Oroscopo domani giovedì 22 ottobre 2020: Scorpione

Secondo le previsioni astrologiche di Branko domani, grazie a una Luna in aspetto interessante, sarà possibile fare un nuovo incontro. Se sei single e hai voglia di metterti in gioco, dovresti sfruttare le prossime ore!