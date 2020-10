Tiziano Ferro prima del coming out:” Volevano una finta fidanzata per me”

Tiziano Ferro non ha sicuramente passato dei bei periodi nella sua vita, il cantante infatti ha deciso di raccontare alcuni avvenimenti e dinamiche che l’hanno fatto soffrire. Lui come Gabriel Garko in qualche modo, volevano fargli creare una finta favola per preservare la sua immagine.

Ad oggi è sposato ed è felice con accanto il suo uomo, urlando a tutti quante sfumature abbia l’amore vero. La sua omosessualità è ormai risaputa in tutto il mondo, ma essere famosi a volte non vuol dire essere liberi. Tiziano ha vissuto un momento davvero orrendo a causa della chiusura mentale delle persone.

Tiziano Ferro prima del coming out

Ogni persona porta con sé una storia personale e intima piena di attimi di felicità, ma anche di periodi meno illuminati. Ed essere famosi in questo mondo non vuol dire per forza essere sereni, proprio come l’amatissimo cantante di “Sere nere” che, prima di ammettere la sua sessualità non ha vissuto questa spiensieratezza. Purtroppo, ai tempi c’era un’arretratezza mentale ed esporsi in questo modo non veniva visto come una forma di libertà di coraggio.

Tiziano Ferro prima del coming out ha dovuto subire alcune dinamiche molto pesanti. Ciò che ha sempre premuto ai vari discografici che lavoravano con lui era preservare l’immagine di un uomo virile e forte, così da apparire come un uomo etero oscurando la sua vera persona. Pensate quanto questo possa averlo fatto soffrire. Ma non solo, nel suo documentario autobiografico intitolato “Ferro”, presto sarà possibile vederlo su Amazon Prime, ha confessato anche delle richieste assurde che gli hanno fatto. Alcuni pezzi di quello che potremo vedere sono stati riportati dal Corriere della Sera e adesso li leggeremo insieme.

Il cantante confessa:” Volevano una finta fidanzata per me”

Una cosa gravissima che gli hanno proposto, ma che il cantante ha avuto la forza di non accettare, è di fidanzarsi per finta con una donna per preservare, appunto, la sua immagine di uomo eterosessuale. Così racconta Tiziano Ferro:” Dopo il rapporto con il cibo e con il corpo, ecco un altro grande problema. Si parlava di me come gay e non andava bene. Mi gelo quando mi accorgo che il problema a un certo punto non era solo mio. Ma decido di non mentire, non invento fidanzate”.

Soprattutto in Francia, dove la sua omosessualità è stata comunque tenuta nascosta:” La mia casa discografica francese ogni volta che arrivavo a Parigi per una promozione mi faceva indossare abiti con codici più maschili”. Fino al tanto atteso coming out, trovando il coraggio per essere finalmente libero:” La verità mi ha reso libero, l’onestà e la sincerità mi hanno avvicinato ancor più alle persone”. Un esempio da seguire per ogni persona che sceglie di essere se stesso in tutto e per tutto.