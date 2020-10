Probabili formazioni Atalanta-Sampdoria – L’Atalanta di Gasperini ospita la Sampdoria di Ranieri per il match delle 15 del sabato pomeriggio della quinta giornata di Serie A. Una gara che si annuncia molto bella e aperta. I padroni di casa, in campionato, sono reduci dal pesante ko contro il Napoli, ma la bella vittoria in campo europeo contro il Nordsjælland sicuramente ha riportato entusiasmo. Gli ospiti, invece, dopo un inizio difficile hanno ripreso in mano le redini del loro campionato riuscendo ad ottenere nelle ultime tre gare risultati molto importanti e anche inaspettati.

Nelle probabili formazioni di Atalanta-Sampdoria dovrebbero rivedersi tra i padroni di casa dal 1′ Djimsiti in difesa con al fianco Palomino e Romero, rischio turnover per Toloi; a centrocampo dentro Hateboer e Freuler mentre sulla corsia mancina Gosens rimane tallonato dal colombiano Mojica ed in mezzo Pasalic può far tirare il fiato a De Roon. In avanti può trovare posto Ilicic, reclama poi spazio Lammers che insidia Zapata. Da valutare le condizioni di Malinovskyi.

Ranieri, invece, potrebbe confermare in blocco l’undici titolare che ha steso la Lazio nel turno precedente di campionato. Nel caso, fiducia a Yoshida al centro della difesa con Tonelli a discapito di Colley. A centrocampo Jankto dovrebbe spuntarla per una maglia da titolare malgrado il pressing di Verre e Damsgaard. In attacco Ramirez pronto a far coppia con Quagliarella, scalpita Keità per subentrare a gara in corso. Ancora fermo ai box Gabbiadini.

Probabili formazioni Atalanta-Sampdoria: le possibili scelte di Gasperini e Ranieri

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Palomino, Romero, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; D. Zapata. All. Gasperini

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Yoshida,, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Ramirez, Quagliarella. All. Ranieri