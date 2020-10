Mangiare kamut è una scelta per variare rispetto agli alimenti preparati con le farine tradizionali. Se però credi che questa preferenza possa farti dimagrire…continua a leggere e capirai se è davvero così efficace.

Il kamut fa ingrassare? La risposta che non ti immagini

Mangiare kamut fa ingrassare: se pensavi che potesse apportare un numero inferiore di calorie ti stai certamente sbagliando. Non esistono differenze sotto questo profilo che possano farti acquisire maggiori benefici durante la tua dieta. Quindi è importante che tu ne consumi le quantità giuste che ti sono state indicate: se pratichi sport con regolarità, sostituire almeno il 25% rispetto al pane e alla pasta di farine comuni, ti consente di avere un ottimo apporto proteico. A renderlo adatto agli sportivi sono proprio gli Omega-6.

Anche se ha tante altre valide proprietà da questo punto di vista non puoi considerarlo un cibo miracoloso per dimagrire. Si tratta di un tipo di grano duro che nasce in Egitto dove le sue principali proprietà risiedono nel combattere le malattie cardiocircolatorie ed essere un ottimo antiossidante. Anche il sapore è diverso e spesso, chi lo prova lo inizia a preferire per questo motivo alla farina comune. Contiene vitamina E, zinco, selenio, magnesio che sono fondamentali per combattere i radicali liberi contro l’invecchiamento e l’abbassamento delle difese immunitarie. Ha un indice glicemico ridotto e quindi se sei diabetico meglio un buon piatto di pasta di kamut.

Ogni 100 grammi assimili 350 calorie e questo evita che tu possa avere spesso fame, è digeribile e con molte fibre. Il grano di Kamut si usa mettendolo a bagno per poi mescolarlo alle insalate. Lo trovi anche disponibile già nella versione in farina oppure, per i più pigri, puoi trovare tanti prodotti alimentari a base di Kamut già pronti.

Ricette con il kamut

Essendo una farina puoi impiegarla in qualsiasi ricetta tu desideri dal pane, ai dolci, ai biscotti ai cracker alle frittelle. Anche la pizza di kamut è davvero gustosa e per un piatto ad hoc condiscila con delle verdure. Per un piatto sostanzioso invece, pollo, curry e ovviamente kamut. Si presta bene anche per la preparazione di salse, come quella al pomodoro o con i funghi. Se il tuo bambino dovesse mangiare il kamut preparali delle gustose polpette aggiungendo un uovo e del parmigiano. Ripassale in padelle per farle dorare. Per ricette più particolari puoi condirlo con le verdure, dalle bietole ai carciofi oppure con i ceci, in questo caso la farina di Kamut deve essere aggiunta a metà cottura.

Per i dolci puoi preparare davvero qualsiasi cosa: prova i muffin di Kamut alla pesca. Ovviamente, alla farina di kamut devi aggiungere della farina 00, il latte di riso, l’olio di mais e lo zucchero di canna. Mescola insieme tutti gli ingredienti tranne le pesche e uniscile per ultime. Se soffri di celiachia è sicuramente un’ottima alternativa in quanto più tollerabile del grano. È un alimento gustoso anche per provare un nuovo sapore in cucina.