Indisponibili 5a giornata – Ci avviciniamo a quella che sarà la 5a giornata di Serie A, un weekend lunghissimo che inizierà venerdì sera con Sassuolo-Torino e finirà lunedì sera con Milan-Roma. Per inserire la migliore formazione possibile al Fantacalcio teniamo sempre sotto controllo la situazione degli indisponibili della Serie A.

In questa settimana abbiamo registrato già l’infortunio di Calhanoglu che preoccupa non poco i tifosi milanisti. Anche i fantallenatori che hanno puntato sul turco, tra i migliori centrocampisti di questo avvio di campionato, sono in apprensione. In casa Juventus preoccupano le condizioni di Chiellini, sostituito per infortunio durante la trasferta a Kiev di Champions League.



Ovviamente sempre grande attenzione all’incognita Covid in quanto, come abbiamo visto nel caso del Parma la scorsa settimana, può fino all’ultimo influire sulle convocazioni. Quest’anno purtroppo è così, portate pazienza e leggete l’elenco degli indisponibili della 5a giornata di Serie A, sperando di non incontrare nessuno dei vostri pupilli. Vi invito a seguire tutti i nostri consigli di Fantacalcio per questa giornata di Serie A.

Indisponibili 5a giornata Serie A

Atalanta

Malinovskyi: problema all’addome legato ad una vecchia cicatrice (in dubbio per la 5a giornata)

Pessina: lussazione traumatica della rotula del ginocchio sinistro (in dubbio per la 5a giornata)

Piccini: frattura della rotula (in dubbio per la 5a giornata)

Gollini: lesione subtotale del crociato destro (in dubbio per la 6a giornata)

Caldara: lesione al tendine rotuleo del ginocchio sinistro (in dubbio per la 15a giornata)

Carnesecchi: positivo al Coronavirus (tempi di recupero non definiti)

Benevento

Barba: risentimento muscolare (in dubbio per la 5a giornata)

Moncini: lesione all’adduttore (in dubbio per la 5a giornata)

Viola: intervento di meniscectomia selettiva laterale artroscopica del ginocchio sinistro (in dubbio per la 6a giornata)

Bologna

De Silvestri: contusione al ginocchio sinistro ancora da valutare (in dubbio per la 5a giornata)

Skov Olsen: frattura non complicata della seconda vertebra lombare (in dubbio per l’8a giornata)

Poli: frattura composta del perone destro (in dubbio per l’8a giornata)

Medel: lesione del gemello mediale sinistro (in dubbio per l’8a giornata)

Dijks: intervento al secondo dito del piede destro (in dubbio per la 10a giornata)

Cagliari

Pereiro: frattura composta del quinto metatarso del piede destro (in dubbio per la 5a giornata)

Ceppitelli: problema muscolare (in dubbio per la 5a giornata)

Ciocci: intervento chirurgico in artroscopia per instabilità di spalla sinistra (in dubbio per la 20a giornata)

Pinna: lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro (tempi di recupero non ancora definiti)

Godin: affaticamento all’adduttore destro (in dubbio per la 5a giornata)

Crotone

Benali: distrazione di primo grado del muscolo soleo del polpaccio destro (rientro previsto per la 5a giornata)

Riviere: distrazione di primo grado del muscolo soleo del polpaccio sinistro da trauma diretto (in dubbio per la 5a giornata)

Zanellato: isolamento fiduciario dopo le positività in Under 21 (in dubbio per la 5a giornata)

Dragus: positivo al Coronavirus (tempi di recupero non definiti)

Fiorentina

Borja Valero: problema fisico (in dubbio per la 5a giornata)

Genoa

Marchetti: negativo al Coronavirus (in dubbio per la 5a giornata)

Melegoni: negativo al Coronavirus (in dubbio per la 5a giornata)

Pellegrini Luca: negativo al Coronavirus (in dubbio per la 5a giornata)

Pjaca: negativo al Coronavirus (in dubbio per la 5a giornata)

Zajc: negativo al Coronavirus (in dubbio per la 5a giornata)

Schone: negativo al Coronavirus (in dubbio per la 5a giornata)

Sturaro: lesione bicipite femorale di sinistra (in dubbio per la 5a giornata)

Brlek: positivo al Coronavirus (tempi di recupero non definiti)

Cassata: lesione di secondo grado al retto femorale anteriore della coscia sinistra e Coronavirus (tempi di recupero non definiti)

Criscito: negativo al Coronavirus (in dubbio per la 5a giornata)

Destro: negativo al Coronavirus (in dubbio per la 5a giornata)

Lerager: negativo al Coronavirus (in dubbio per la 5a giornata)

Males: positivo al Coronavirus (tempi di recupero non definiti)

Zappacosta: negativo al Coronavirus (in dubbio per la 5a giornata)

Inter

Bastoni: negativo al Coronavirus (in dubbio per la 5a giornata)

Nainggolan: negativo al Coronavirus (in dubbio per la 5a giornata)

Young: positivo al Coronavirus (tempi di recupero non definiti)

Gagliardini: positivo al Coronavirus (tempi di recupero non definiti)

Radu: positivo al Coronavirus (tempi di recupero non definiti)

Skriniar: positivo al Coronavirus (tempi di recupero non definiti)

Vecino: intervento chirurgico artroscopico al ginocchio destro per sofferenza meniscale (in dubbio per la 8a giornata)

Sanchez: contrattura all’adduttore destro (in dubbio per la 5a giornata)

Sensi: affaticamento muscolare (in dubbio per la 6a giornata)

Hakimi: positivo al Coronavirus (tempi di recupero non definiti)

Juventus

Ramsey: problema al polpaccio (rientro previsto per la 5a giornata)

Alex Sandro: lesione di medio grado del muscolo semimembranoso della coscia destra (in dubbio per la 5a giornata)

De Ligt: intervento chirurgico di stabilizzazione della spalla destra (in dubbio per la 6a giornata)

Cristiano Ronaldo: positivo al Coronavirus (tempi di recupero non definiti)

McKennie: positivo al Coronavirus (tempi di recupero non definiti)

Chiellini: risentimento muscolare alla coscia destra (in forte dubbio per la 6a giornata)

Lazio

Luiz Felipe: distorsione alla caviglia (rientro previsto per la 5a giornata)

Escalante: problema muscolare (in dubbio per la 5a giornata)

Pereira: febbre (in dubbio per la 5a giornata)

Lazzari: stiramento di primo grado ai flessori (in forte dubbio per la 5a giornata)

Radu: trauma distrattivo al flessore (in dubbio per l’8a giornata)

Lulic: doppio intervento alla caviglia sinistra (tempi di recupero non definiti)

Proto: operazione al braccio sinistro (tempi di recupero non definiti)

Bastos: trauma distrattivo all’adduttore (tempi di recupero non definiti)

Milan

Calhanoglu: problema alla caviglia ancora da valutare con esami strumentali (in dubbio per la 5a giornata)

Rebic: lussazione al gomito sinistro (in dubbio per la 5a giornata)

Duarte: negativo al Coronavirus (in dubbio per la 5a giornata)

Musacchio: intervento in artroscopia alla caviglia sinistra (in dubbio per la 6a giornata)

Gabbia: positivo al Coronavirus (tempi di recupero non definiti)

Napoli

Insigne: lesione di primo grado del bicipite femorale sinistro (rientro previsto per la 5a giornata)

Elmas: positivo al Coronavirus (tempi di recupero non definiti)

Zielinski: positivo al Coronavirus (tempi di recupero non definiti)

Parma

Scozzarella: lesione di I grado del legamento collaterale mediale (in dubbio per la 5a giornata)

Cornelius: lesione di I grado al muscolo adduttore sinistro (in dubbio per la 5a giornata)

Busi: lesione di II grado alla giunzione miotendinea del semitendinoso sinistro (in dubbio per la 5a giornata)

Mihaila: sindrome retto-adduttoria che nell’ultimo mese ne aveva ridotto la prestazione agonistica (in dubbio per la 5a giornata)

Sprocati: lesione di I grado all’adduttore di sinistra (in dubbio per la 6a giornata)

Bruno Alves: positivo al Coronavirus (tempi di recupero non definiti)

Brunetta: positivo al Coronavirus (tempi di recupero non definiti)

Dezi: positivo al Coronavirus (tempi di recupero non definiti)

Inglese: positivo al Coronavirus (tempi di recupero non definiti)

Valenti: positivo al Coronavirus (tempi di recupero non definiti)

Altri due giocatori – la cui identità non è stata resa nota dalla società – sono risultati positivi al Covid-19

Roma

Karsdorp: lieve problema muscolare (rientro previsto per la 5a giornata)

Smalling: lieve distorsione al ginocchio sinistro (in forte dubbio per la 5a giornata)

Pastore: intervento di artroscopia all’anca sinistra (in dubbio per la 15a giornata)

Calafiori: positivo al Coronavirus (tempi di recupero non definiti)

Diawara: positivo al Coronavirus (tempi di recupero non definiti)

Zaniolo: lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro (in dubbio per la 28a giornata)

Sampdoria

Gabbiadini: infiammazione basso addominale (in dubbio per la 5a giornata)

Sassuolo

Magnanelli: intervento per la riparazione chirurgica di una sport-ernia (in dubbio per la 5a giornata)

Defrel: problema fisico (in dubbio per la 5a giornata)

Haraslin: problema fisico (in dubbio per la 5a giornata)

Rogerio: risentimento al polpaccio sinistro (in dubbio per la 5a giornata)

Toljan: positivo al Coronavirus (tempi di recupero non definiti)

Romagna: rottura del tendine rotuleo sinistro (in dubbio per la 15a giornata)

Spezia

Mastinu: stiramento al tendine flessore dell’alluce e microfrattura al malleolo tibiale posteriore (in dubbio per la 5a giornata)

Mattiello: lesione di primo grado al polpaccio sinistro (in dubbio per la 5a giornata)

Sena: indisponibile (in dubbio per la 5a giornata)

Ismajli: indisponibile (in dubbio per la 5a giornata)

Galabinov: lesione muscolo tendinea al quadricipite prossimale della gamba destra (in dubbio per l’8a giornata)

Ramos: lesione al quadricipite prossimale della gamba sinistra (in dubbio per l’8a giornata)

Zoet: lesione adduttoria alla coscia destra (in dubbio per la 15a giornata)

Capradossi: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro (in dubbio per la 15a giornata)

Maggiore: positivo al Coronavirus (tempi di recupero non definiti)

Marchizza: positivo al Coronavirus (tempi di recupero non definiti)

Torino

Izzo: risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra (in dubbio per la 5a giornata)

Baselli: trauma distorsivo al ginocchio destro con lesione parziale del legamento crociato anteriore (in dubbio per la 6a giornata)

Zaza: indisponibile (tempi di recupero non definiti)

Due calciatori positivi al Covid la cui identità non è stata resa nota dalla società.

Udinese

Nuytinck: elongazione al quadricipite (in dubbio per la 5a giornata)

Walace: risentimento muscolare (in dubbio per la 5a giornata)

Larsen: problema al gluteo sinistro (in dubbio per la 5a giornata)

Jajalo: lesione di primo grado al legamento collaterale mediale del ginocchio destro (in dubbio per la 5a giornata)

Musso: rottura del menisco interno del ginocchio destro (in dubbio per la 7a giornata)

Mandragora: rottura del legamento crociato anteriore e del menisco esterno del ginocchio destro (in dubbio per la 15a giornata)

Verona

Magnani: lesione di primo grado del muscolo retto femorale della coscia sinistra (in dubbio per la 5a giornata)

Veloso: lesione parziale minore del muscolo soleo del polpaccio sinistro (in dubbio per la 5a giornata)

Dawidowicz: risentimento muscolare al flessore della coscia destra (in dubbio per la 5a giornata)

Cetin: lesione di primo grado della giunzione mio-tendinea prossimale del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra (in dubbio per la 6a giornata)

Benassi: lesione di secondo grado della giunzione mio-tendinea del gemello mediale della gamba destra (in dubbio per l’8a giornata)

Danzi: lesione di secondo grado della giunzione miotendinea del bicipite femorale della coscia destra (in dubbio per l’8a giornata)

Barak: positivo al Coronavirus (tempi di recupero non definiti)

Gunter: positivo al Coronavirus (tempi di recupero non definiti)