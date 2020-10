Jessica Antonini si mostra nelle sue storie Instagram in abito da sposa e lascia sognare tutte le sue fan che in queste ultime settimane hanno seguito la sua storia d’amore con Davide. La coppia uscita da Uomini e Donne quasi un mese fa è pronta a viversi quotidianamente nonostante la loro conoscenza sia durata realmente molto poco all’interno del talk show.

La ex tronista di Uomini e Donne infatti, ha spiegato al centro dello studio quanto per lei sia stato quasi un vero e proprio colpo di fulmine con Davide Lorusso che, l’ha spinta dopo meno di due mesi a voler uscire con lui fuori da programma. Una coppia fresca ma che sembra aver già molti progetti di vita insieme, di cosa stiamo parlando?

Jessica Antonini in abito da sposa

La ex tronista di Uomini e Donne si è sempre mostrata all’interno del programma fin da subito molto dura e decisa per quelle che le sue aspettative di vita. Dentro il talk show infatti, si è dimostrata molto coraggiosa e sicura di sé cercando un uomo che potesse darle un valore aggiunto senza però cercare la notorietà che, non era ciò per cui Jessica è sbarcata a Uomini e Donne.

In queste ultime settimane Jessica Antonini e Davide Lorusso hanno così mostrato alle persone che non credevano in loro di essere molto simili ma soprattutto presi l’uno dall’altra, portando così avanti una bellissima storia d’amore. Durante la giornata di ieri infatti, la coppia ha deciso di dedicarsi allo shopping sfrenato, decidendo di rendere partecipi i loro fan di quelli che erano i loro “cambi d’abito”. Jessica Antonini però, ha deciso anche di mostrarsi in abito da sposa lasciando tutte le sue fan sorprese ma soprattutto felici per un suo futuro matrimonio.

Ex tronista sogna il matrimonio

Nonostante fin da subito Jessica si sia mostrata una donna dura e rock, ha voluto spiegare quale fosse un suo sogno importante che prima o poi avrebbe la voglia di realizzare. Il matrimonio per lei si dimostra così una tappa fondamentale della sua vita che avrebbe piacere un giorno poter realizzare.

Così Jessica mostra alle sue fan un abito bellissimo che la valorizza molto e che nonostante non sia “classico” rispecchia tantissimo il suo carattere. Che si parli già di un futuro matrimonio tra l’ex tronista e Davide?