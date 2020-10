Kikò Nalli scappato dalle responsabilità | Ambra Lombardo lo ama ancora

Kikò Nalli sembra essere scappato dalle responsabilità e a confessare alcune gravi mancanze è stata proprio la sua ex fidanzata Ambra Lombardo. La coppia infatti, nata e conosciuta all’interno della casa del Grande Fratello negli scorsi anni ha avuto la possibilità di innamorarsi e viversi la loro storia d’amore fuori dalle telecamere.

Qualcosa però, sembra non essere andato secondo i piani di Ambra che spiega in una lunghissima lettera alcune gravi mancanze che hanno portato la coppia a dividersi. Proprio per questo, da quanto afferma Ambra, Kikò Nalli sarebbe scappato dalle responsabilità della loro relazione. Ora la professoressa però, sembra pronta a cambiare vita e a chiedere Kikò di poter ricominciare un nuovo capitolo del loro amore. Quali sono state le sue parole?

Kikò Nalli è scappato dalle responsabilità

L’ex marito di Tina Cipollari sembra aver mancato in alcuni gesti importanti che hanno portato poi a metter un punto di fine della sua storia d’amore con Ambra. La professoressa però, al settimanale Di Più ha deciso di scrivere una lunga lettera cercando di chiedere a Kikò una seconda possibilità per il loro amore. Nonostante i lunghi mesi in cui sono stati lontani, Lombardo ha deciso di confessare ancora i suoi forti sentimenti nei confronti del parrucchiere, così da lasciare tutti i lettori a bocca aperta.

Ambra Lombardo all’interno della lettera al settimanale ha affermato: “Caro Kikò non avrei mai voluto arrivare a scriverti una lettera. Ma forse è la scossa di cui hai bisogno per smuoversi e per ascoltarmi non solo con le orecchie ma soprattutto con il cuore. […] La nostra storia è iniziata sotto le telecamere ed è continuata sotto gli occhi del pubblico. […] La nostra complicità era speciale. Rara. Ci confrontavamo su tutto, ascoltavo i tuoi racconti di lavoro, ti davo la mia opinione e chiedevo la tua sulla mia carriera televisiva nascente. Sei l’unico uomo con il quale, per la prima volta nella vita, mi sono sentita me stessa: libera e senza angosce”.

Ambra Lombardo cerca il riavvicinamento

La professoressa continua spiegando: “Il problema, purtroppo, è che tu non mi hai mai dimostrato fino in fondo quanto ti facesse altrettanto piacere avermi al tuo fianco. […] Per troppo tempo ti ho chiesto di esserci, di darci l’opportunità di vivere la nostra storia e di conoscerci davvero, di stare insieme come ogni coppia fa quando vuole dare peso ai propri sentimenti. […] È da dicembre che non ti vedo”.

La lettera a Kikò Nalli è infine conclusa con la richiesta più importante per Ambra: “Caro Kikò, anche se ufficialmente ci siamo lasciati, anche se dentro di me ho la certezza che difficilmente l’amore che ho provato per te potrebbe tornare a essere quello di un tempo, se ti scrivo e per dirti che mi mancano i bei momenti assieme o forse quelli che non abbiamo mai vissuto. È un peccato che il nostro sentimento sia esploso come un incendio e si sia spento come una lampadina cui viene tolta la corrente. […] Ti sto scrivendo che mi piacerebbe rivederti. Che nella mia vita ci sei stato e ci sarai sempre. Che, forse, se tu provassi a prendermi la mano non avrei la forza di ritrarla”.