Michele Dentice scarica Carlotta | Roberta senza rivali a Uomini e Donne

Michele Dentice prende una grande decisione durante la puntata di oggi e scarica Carlotta Savorelli pochi minuti prima di andare a cena insieme. In studio arriva così la dichiarazione importante del cavaliere che, decide di corteggiare e di conoscere solamente Roberta Di Padua.

Il cavaliere del parterre maschile ha così deciso al centro dello studio di prendere un importante decisione che ha scaturito in Carlotta una reazione inaspettata. La conoscenza con Roberta sta così crescendo di più e lo stesso Michele non si è sentito più in grado di uscire ancora con l’altra dama. Cosa è successo durante la puntata di oggi?

Michele Dentice scarica Carlotta

La conoscenza che il cavaliere stava portando avanti con entrambe le dame sembra essere arrivata a un punto fondamentale. Proprio per questo, durante la serata prima della registrazione, ha deciso di disdire all’ultimo minuti l’appuntamento che aveva con Carlotta per correre da Roberta. In studio la dama molto arrabbiata per il suo comportamento ha spiegato di non volersi più immischiare nella conoscenza tra Michele e Roberta, chiudendo definitivamente la sua frequentazione con il cavaliere.

Proprio in quel momento, lo stesso Michele Dentice ne approfitta e scarica Carlotta spiegando di voler pensare solamente all’altra dama. Le forti emozioni provate con Roberta infatti, l’hanno spinto a prendere una decisione importante, convinto di non voler corteggiare nessun’altra donna oltre lei. La loro cena romantica è andata molto bene tanto che, la dama si è lasciata andare concedendosi anche un lungo bacio con il cavaliere.

Cavaliere da l’esclusiva a Roberta Di Padua

La dama sembra così riuscita a conquistare il cuore del cavaliere che, dopo la frequentazione con ben tre donne diverse ha deciso di uscire solamente con lei. Roberta infatti, ha spiegato al cento dello studio di aver passato un gran bella serata e di essersi molto lasciata andare visto il comportamento carino di Michele nei suoi confronti.

Nonostante entrambi non si sentano ancora pronti ad uscire dal programma insieme, sembra che tra di loro si sia creata una tale complicità tanto da spingere Michele a rifiutare tutte le altre conoscenze con donne diverse. All’interno di Uomini e Donne potrebbe così crearsi una nuova coppia nel Trono Over.