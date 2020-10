Oroscopo Branko – domani venerdì 23 ottobre 2020 – Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l’oroscopo di Branko per domani venerdì 23 ottobre 2020. I giorni scorrono velocemente ed eccoci già a venerdì. Come si concluderà la settimana di lavoro di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro? Per scoprirlo, leggi l’oroscopo di Branko per domani, liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico, dedicato ai primi 4 segni dello zodiaco.

Oroscopo Branko domani venerdì 23 ottobre 2020: Ariete

Come preannuncia l’oroscopo di Branko domani il Sole raggiungerà il segno dello Scorpione e diventerà tuo amico. Finalmente ritroverai più vitalità ed energia e ne avrai bisogno per risolvere le difficoltà che ti trascini da mesi.

Previsioni Branko domani venerdì 23 ottobre 2020: Toro

Domani il Sole entrerà nel segno dello Scorpione: come effetto potrebbe affiorare un po’ di stanchezza. Se si aggiunge una Luna in aspetto contrario e Mercurio opposto il risultato sarà esplosivo. Dovrai usare molta cautela!

Oroscopo domani venerdì 23 ottobre 2020: Gemelli

Come indica l’oroscopo di Branko domani il Sole raggiungerà Mercurio nel segno dello Scorpione. Come conseguenza potrai ambire a scatti di carriera, assunzioni, nuovi incarichi e progressi per chi lavora da dipendente.

Oroscopo domani venerdì 23 ottobre 2020: Cancro

Secondo le previsioni astrologiche di Branko domani il Sole raggiungerà lo Scorpione in una posizione per te magnifica. Finalmente potrai cominciare a recuperare, potrai ritrovare la vitalità che non hai avuto negli ultimi giorni.