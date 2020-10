Oroscopo Paolo Fox – domani venerdì 23 ottobre 2020 – Anticipazioni per tutti i segni

By

Ecco le anticipazioni dell’oroscopo di Paolo Fox per domani venerdì 23 ottobre 2020. La settimana di lavoro sta per concludersi. Quali ultimi colpi di scena riserverà ai segni zodiacali? Se sei curioso di scoprirlo, leggi l’anteprima tratta dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicata a tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 23 ottobre 2020: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come prevede l’oroscopo di Paolo Fox domani l’Ariete riacquisterà un po’ di vigore, mentre il Toro faranno i conti con qualche alto e basso. Bel recupero per i nati in Gemelli, il Cancro avrà molta stanchezza e tensione nervosa.

Previsioni Paolo Fox domani venerdì 23 ottobre 2020: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Domani il Leone dovrà fare leva su tutta la diplomazia che possiede, la Vergine avranno stelle favorevoli. La Bilancia comincerà la giornata sentendosi sotto pressione, ma si riprenderà con il passare delle ore. Lo Scorpione sarà alla ricerca di più serenità.

Oroscopo domani venerdì 23 ottobre 2020: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox domani il Sagittario avrà una giornata stimolante, il Capricorno sarà più fiducioso rispetto al passato. Venerdì attivo e intrigante per l’Acquaro, mentre i Pesci dovranno evitare di cadere nella trappola delle provocazioni.

