Oroscopo Paolo Fox – domani venerdì 23 ottobre 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani vennerdì 23 ottobre 2020. Siamo a venerdì! Quali novità riserveranno le stelle a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? Il Leone dovrà usare molta diplomazia, giornata favorevole per la Vergine. La Bilancia starà meglio in serat, mentre lo Scorpione sarà alla ricerca di più serenità. Per saperne di più, leggi l’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto ai 4 segni centrali.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 23 ottobre 2020: Leone

Come raccomanda di fare l’oroscopo di Paolo Fox domani dovrai munrti di molta diplomazia, perché sennò finirai con il discutere! Nel corso della gioranta crescerà una grande agitazione, potresti diventare scorbutico e aggressivo verbalmente con chi ti sta vicino, anche senza rendertene conto. Sei molto stanco: riguardati!

Previsioni Paolo Fox domani venerdì 23 ottobre 2020: Vergine

Domani avrai stelle favorevoli, per cui anche se di recente ci sono state difficoltà, non mollare! Qualcuno potrebbe avere già ricevuto una bella conferma. Se ti darai da fare, potrai anche cominciare a fare nuovi progetti per il tuo futuro. Chi è single dovrebbe uscire allo scoperto.

Oroscopo domani venerdì 23 ottobre 2020: Bilancia

Come preannuncia l’oroscopo di Paolo Fox domani mattina potresti sentirti acnora sotto pressione, dalla sera in poi il morale tornerà alto. Perché non organizzi qualcosa di divertente per il weekend? Nelle prossime ore l’amore potrebbe fare capolino, visto che fra pochi giorni Venere tornerà nel tuo segno e ti invoglierà a riprendere in mano delle situazioni rimaste in sospeso nel passato.

Oroscopo domani venerdì 23 ottobre 2020: Scorpione

Secondo le previsioni astrali di Paolo Fox domani avrai una voglia crescente di ritrovare serenità. Negli ultimi giorni ti sei sentito un po’ a disagio. Forse stai cominciando a realizzare che tollerare è meglio di reagire con rabbia, stai cercando di comportarti in maniera più pacata. Certo, se qualcuno tocca le persone che ami, allora tiri fuori il leone che c’è è in te!