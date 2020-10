Probabili formazioni Fiorentina-Udinese – Quella tra Fiorentina e Udinese è una sfida che potrà dire molto sul futuro di queste due squadre. Le due squadre arrivano a questa partita con stati d’animo opposti. I viola, nella scorsa giornata, si sono fatti fermare sul pareggio dallo Spezia facendosi rimontare il doppio vantaggio. La vittoria inizia a mancare da un po’, tanto che in settimana l’operato di Iachini è stato messo in forte dubbio. L’Udinese arriva dalla prima vittoria in campionato ai danni del Parma. Una vittoria firmata da Pussetto, uno dei tanti innesti delle ultime ore di calciomercato della squadra friulana.

In casa viola serve assolutamente una vittoria. Iachini è intenzionato a mandare in campo la miglior formazione possibile, confermando il suo 3-5-2. I tre dietro saranno capitan Pezzella, in rete contro lo Spezia, Milenkovic e Caceres. La novità più importante sarà Callejon dal primo minuto come quinto a destra, al posto di Lirola. A centrocampo Amrabat dovrebbe spuntarla su Pulgar, anche se l’ex Verona sta deludendo le aspettative. In attacco solito ballottaggio tra Kouamé e Vlahovic, con l’ex Genoa in vantaggio per una maglia da titolare.

L’Udinese di Gotti scenderà in campo con un modulo speculare a quello della Fiorentina. Nicolas, chiamato a sostituire Musso, riceverà copertura dal trio Becao, De Maio e Samir (in rete contro il Parma). Nessuna grande novità a centrocampo, con De Paul e il Tucu Pereyra a giostrare attorno ad Arslan. Sulle fasce Ouwejan e Ter Avest cercheranno di impensierire gli esterni viola. In attacco il dubbio è tra Okaka e Pussetto. Mentre sembra sicuro del posto Lasagna. Deulofeu dovrebbe partire ancora dalla panchina, in attesa della forma migliore.

Probabili formazioni Fiorentina-Udinese: le possibili scelte di Iachini e Gotti

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Callejon, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Kouamé, Ribery. All. Iachini

UDINESE (3-5-2): Nicolas; Becao, De Maio, Samir; Ter Avest, De Paul, Arslan, Pereyra, Ouwejan; Lasagna, Okaka. All. Gotti