Probabili formazioni Parma-Spezia – Parma e Spezia si affrontano in quello che viene definito il derby della Cisa. Il Parma deve assolutamente cercare la vittoria per staccarsi dai bassifondi della classifica. I ducali arrivano dalla sconfitta di Udine, in cui hanno mostrato tutte le loro lacune difensive, anche per le numerose assenze. Spezia invece in salute, dopo l’ottimo pareggio in rimonta contro la Fiorentina. I liguri hanno rimontato le due reti di svantaggio, rischiando anche di portare a casa la vittoria nel finale. Si preannuncia una battaglia, insomma.

Il Parma di Liverani deve fare i conti con i tanti indisponibili per il Covid. In difesa ci sarà Gagliolo come centrale, viste le assenze di Bruno Alves e Osorio, al fianco di Iacoponi. A centrocampo il ballottaggio è tra Brugman e Cyprien, con l’ex Nizza in leggero svantaggio. Sulla trequarti ancora Kucka, mentre la linea mediana sarà completata da Kurtic e Hernani. In attacco si va verso la conferma di Gervinho e Karamoh, anche per mancanza di alternative. Occhio però al recupero in extremis di Cornelius, quasi sicuramente tra i convocati.

In casa Spezia la situazione è abbastanza tranquilla, nel senso che ai vecchi indisponili non se ne sono aggiunti di nuovi. Tra i pali dovrebbe spuntarla Provedel ai danni di Rafael, mentre in difesa Ferrer dovrebbe vincere il ballottaggio con Sala. A centrocampo Deiola e Acampora agiranno ai fianchi di Ricci, anche se Agudelo scalpita per un posto da titolare. In attacco ci sono i maggiori dubbi. Nzola dovrebbe partire dal primo minuto (in vantaggio su Piccoli), mentre sui lati giostreranno quasi certamente Gyasi e Verde, con Farias pronto a subentrare a partita in corso.

Probabili formazioni Parma-Spezia: le possibili scelte di Liverani e Italiano

Parma (4-3-1-2): Sepe; Laurini, Iacoponi, Gagliolo, Giu. Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka; Karamoh, Gervinho. All. Liverani

Spezia (4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi, Chabot, S. Bastoni; Deiola, Ricci, Acampora; Verde, Nzola, Gyasi. All. Italiano