Probabili formazioni Sassuolo-Torino – Il Sassuolo di De Zerbi ospita il Torino di Giampaolo nell’anticipo del venerdì sera alle 20:45 della quinta giornata di Serie A. Gara molto importante per le ambizioni di classifica delle due squadre. Da una parte i padroni di casa, secondi dopo quattro giornate, e desiderosi di continuare a stupire e dall’altra gli ospiti ancora a secco di punti e che provano lo sgambetto ai neroverdi anche per rilanciarsi in campionato.

Nelle probabili formazioni di Sassuolo-Torino poche novità tra le fila dei padroni di casa. De Zerbi monitora gli acciaccati Defrel e Magnanelli, inoltre confida di riavere già venerdì in buone condizioni Boga per lanciarlo in campo per uno spezzone di gara. Sulla trequarti cerca conferma Traorè, ma sale la candidatura di Maxime Lopez. In mediana duello Bourabia-Obiang per affiancare Locatelli. Difesa diretta di Chiriches, panchina per il ristabilito Ayhan. Terzini Muldur e Kyriakopoulos, indisponibili infatti Toljan e Rogerio.

Nel Torino: Giampaolo sulla trequarti valuta se rilanciare Verdi dall’inizio o affidarsi ancora a Lukic per sostenere il tandem offensivo composto da Bonazzoli e Belotti; da valutare Zaza, escluso dai convocati nel turno precedente contro il Cagliari. In mediana rischia il posto Meitè, scalpita Gojak come mezz’ala. Al centro della retroguardia Bremer può scalzare Lyanco al centro, invece è fuori causa Izzo per un risentimento muscolare. Sugli esterni spazio a Vojvoda e Rodriguez.

Probabili formazioni Sassuolo-Torino: le possibili scelte di De Zerbi e Giampaolo

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Bourabia, Locatelli; Berardi, Djuricic, H. Traoré; Caputo. All. De Zerbi

Torino (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Nkoulou, Bremer, Rodriguez; Meite, Rincon, Linetty; Lukic; Bonazzoli, Belotti. All. Giampaolo