Anticipazioni Una vita – 24 ottobre – Ramon e la sorpresa d’amore

Una vita ritorna nel pomeriggio del 24 ottobre 2020 con una nuova puntata ricca di emozioni. Al centro ci saranno di nuovo i sentimenti e non possiamo che parlare di una delle coppie più recenti della soap iberica.

Parliamo di Ramon e Carmen: secondo le anticipazioni di Una vita, il vedovo deciderà di fare una sorpresa alla sua fidanzata. Ad un passo dalle nozze, Ramon ha scelto un posto speciale perchè possano diventare marito e moglie.

Dove siamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Una vita, la morte di Alfredo ha messo nei guai Felipe. L’avvocato ha insospettito il Commissario Mendes nonostante sia innocente: fa tutto parte del diabolico piano di Genoveva, che ha assoldato un sicario per uccidere il marito. La perfidia della donna è forte ed è riuscita a mettere in difficoltà Felipe, solo perchè lui ha rifiutato il suo amore. Nel cuore dell’uomo infatti c’è spazio per una sola donna e si tratta di Marcia. La domestica e l’avvocato riusciranno a coronare il loro sogno oppure dovranno fare i conti con altri stop?

Anticipazioni Una vita – 24 ottobre 2020

Nella nuova puntata, Ramon e Carmen saranno di nuovo al centro della scena. I due sono più innamorati che mai e hanno deciso di diventare marito e moglie. All’inizio della loro relazione hanno affrontato parecchie difficoltà, ma ora il cielo sembra più che sereno. Tra l’altro Ramon ha già in mente una sorpresa per la sua amata: il loro matrimonio verrà celebrato alla Laguna de Las Aguas Claras. L’ex domestica non può che esserne felice. Per fare il suo annuncio, Ramon organizzerà tutto nei minimi particolari e si assicurerà di regalare un istante romantico a Carmen. La inviterà a cena, solo loro due e solo allora le rivelerà le sue intenzioni.

Secondo le anticipazioni di Una vita però abbiamo molto da temere. Da quando Bryce è morto, Genoveva ha trovato in Ursula una nuova alleata. Più spietata che mai, la Dicenta ha convinto la vedova a mettere in atto la sua vendetta contro il quartiere. Ovviamente non può che fare leva sul fatto che Felipe le abbia spezzato il cuore: quale migliore modo se non colpirlo ancora una volta?