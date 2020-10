Armando Incarnato ritrova se stesso | Trasformazione improvvisa a Uomini e Donne

Armando Incarnato sta attuando una vera a propria trasformazione, dentro e fuori Uomini e Donne. Perfino gli opinionisti, Gianni Sperti e Tina Cipollari, ultimamente, si sono stupiti del cambiamento del cavaliere campano che appare più sereno e più in grado di mantenere la calma nello studio di Uomini e Donne. Armando Incarnato ritrova se stesso e cambia decisamente atteggiamento, pur non rinunciando al suo temperamento sanguigno.

A dichiararlo è stato lo stesso cavaliere campano attraverso il suo profilo Instagram. Armando Incarnato ritrova se stesso ed è fiero del suo nuovo modo di vivere. Per questo ha scritto parole piene di speranza su Instagram. “A furia di dare, ho dimenticato cosa significa ricevere. Ma continuo a farlo perché nel dare ritrovo me stesso. Non abbiate paura della bontà è l’unico modo per arricchire la vostra anima”.

Armando Incarnato non perde di vista se stesso

Armando Incarnato è stato spesso protagonista al centro dello studio di Uomini e Donne in queste prime settimane di messa in onda. Il cavaliere campano è davvero molto desiderato dalle dame del parterre femminile, ma non si è posto limiti neppure tra le corteggiatrici più giovani. Nelle scorse settimane, Armando Incarnato ha frequentato Lucrezia Comanducci, corteggiatrice a lungo contesa con il tronista Gianluca De Matteis.

Tuttavia, dopo aver scelto di frequentare solo Armando, Lucrezia ha deciso di abbandonare lo studio di Uomini e Donne. L’ex corteggiatrice ha raccontato di non sentirsi a proprio agio e di non riconoscersi durante la messa in onda della puntata di Uomini e Donne in televisione. Piuttosto che continuare a soffrire, Lucrezia Comanducci ha deciso di abbandonare Uomini e Donne.

Tempo di cambiamenti a Uomini e Donne

A nulla sono servite le suppliche di Armando Incarnato, deluso dal fatto che Lucrezia non si sia fatta nessuno scrupolo nei suoi confronti. Il cavaliere ha anche provato a seguirla fuori dallo studio di Uomini e Donne, per convincerla a rientrare. Ma non si è saputo cosa si siano detti Armando e Lucrezia e, alla fine, la dama non è più tornata in studio.

Tuttavia, Armando Incarnato non si è perso d’animo e sono già arrivate per lui nuove dame, di tutte le età, pronte a fargli mettere la testa a posto. Cosa riserverà il futuro ad Armando Incarnato, dentro e fuori Uomini e Donne? Con Lucrezia Comanducci è veramente tutto finito, dopo la sua uscita di scena da Uomini e Donne? O il cavaliere potrebbe avere dei ripensamenti?