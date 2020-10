Classifica e oroscopo sabato 24 ottobre 2020: Gemelli in carriera, Scorpione imbronciato

Ecco l’oroscopo di sabato 24 ottobre 2020 e la classifica dei segni zodiacali. Un nuovo fine settimana sta per iniziare: quali segni saranno favoriti dagli astri nelle prossime ore e chi, al contrario, verrà preso di mira? Lo Scorpione, Il Leone e il Toro dovranno gestire il proprio malumore, mentre per l’Ariete e la Bilancia ci sarà un recupero importante. Giornata fruttuosa per i Gemelli in carriera. Vuoi saperne di più? Leggi l’oroscopo di sabato e la classifica dei segni zodiacali.

Ariete

Quattro stelle. Secondo l’oroscopo di sabato la Luna in aspetto armonico ti regalerà un weekend di forza ed emozioni piacevoli. Finalmente per lasciarti alle spalle le fatiche di questo anno e iniziare una fase della tua vita più fortunata!

Toro

Due stelle. Sarà una giornata piuttosto complicata. Oscillerai tra momenti di tensione che potrebbe sfociare in rabbia, momentid di malinconia e qualche polemica di troppo. Cerca di essere prudente e di tenere a bada la tua agitazione.

Gemelli

Cinque stelle. La giornata si preannuncia molto proficua, soprattutto sul lavoro. Dovresti sfruttare le prossime 48 ore per parlare di affari, discutere di un nuovo progetto o fissare un appuntamento importante.

Cancro

Tre stelle. Si prospetta un weekend migliore rispetto alla settimana appena trascorsa. Avrai l’opportunità di recuperare un po’ di forza e sarai pronto per prendere deicsioni importanti circa il tuo futuro.

Leone

Due stelle. Secondo l’oroscopo di sabato dovrai gestire al meglio il tuo malumore, altrimenti finirai con il discutere in famiglia. Se ci sono chiarimenti da fare, metti da parte rabbia e risentimento e confrontati con calma.

Vergine

Quattro stelle. Continui a essere uno frai i segni prediletti della dea bendata e non sarà una piccola difficoltà personale a sciuparti il fine settimana. Cerca di ricaricare le batteri, perché le soddisfazioni da prenderti saranno ancora molte!

Bilancia

Cinque stelle. Meriti cinque stelle, perché dopo molte fatiche finalmente potrai goderti un fine settimana più piacevole. Sarai traboccante di energia, di vitalità e di voglia di amare. Sei pronto per accogliere nuovamente Venere nel segno.

Scorpione

Due stelle. Alternerai noia a nervosismo, preoccupazioni a inquietudine. Ci sarà qualcosa o qualcuno che ti procurà dell’agitazione e, se non tenterai di rimanere calmo e con i piedi per terra, sarai distratto per tutto il giono.

Sagittario

Tre stelle. Secondo l’oroscopo di sabato dovresti cercare di fare chiarezza sui tuoi sentimenti e sul tuo rapporto di coppia. Molto presto Venere tornerà favorevole e pretenderà da parte tua le idee chiare sul da farsi.

Capricorno

Tre stelle. Stai vivendo un periodo di stravolgimento della tua vita, soprattutto professionale. I tanti cambiamenti che stai adottando potrebebro aver messo sottosopra le tue finanze. Avrai l’opportunità di recuperare, ma nel frattempo sii oculato nelle spese.

Acquario

Quattro stelle. Sarà un weekend decisamente stimolante. I tuoi sogni stanno cominciando a prendere forma, anche se servirà ancora qualche mese, per avere il quadro completo. Finalmente ritroverai più energia e vitalità!

Pesci

Tre stelle. Il fine settimana ti renderà più vigoroso e potrai goderti anche dei momenti ricchi di emozioni positive. Le stelle saranno favorevoli, ma tu dovrai fare il tuo e mettere da parte i pensieri negativi che ti assillano da qualcche giorno.