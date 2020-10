Portieri consigliati 5^ giornata – Momento decisivo nella giornata di ogni fantallenatore: è venerdì ed è il momento di studiare le migliori scelte per la propria formazione al fantacalcio. Tanti dubbi e ansie con momenti di sconforto misti a panico di sbagliare le scelte e regalare la vittoria al proprio avversario di giornata.

In questo spazio proveremo ad aiutarvi noi consigliandovi 5 portieri da schierare nella prossima giornata di Serie A. Cinque nomi di estremi difensori che possono fare bene nonostante siano (in alcuni casi) impegnati in match molto importanti e quindi a rischio malus. Non temete: scegliere il portiere giusto significa anche puntare su quello che potrebbe ottenere il voto più alto.

Certo, se poi il vostro portiere riuscisse anche a regalarvi il bonus porta inviolata o, con il suo bel voto, aiutarvi ad alzare la media del vostro modificatore difesa, bè… tanto meglio. Scegliere l’estremo difensore giusto richiede anche una dose di fortuna, ma proveremo a darvi una mano con i nostri consigli per il fantacalcio: ecco i nostri portieri consigliati per la 5^ giornata.

Portieri consigliati 5^ giornata: la TOP 5

Handanovic (Genoa-INTER)

Il portiere dell’Inter non sta vivendo un inizio di stagione sereno. Tanti gol e poche certezze anche in chiave fantacalcio. Contro un Genoa in fase di recupero dopo i tanti casi di positività, all’interno del gruppo squadra, ha buone chance di fare bene.

Strakosha (LAZIO-Bologna)

Anche lui come il collega dell’Inter non ha vissuto un inizio di stagione semplice. Ha dato sicureza però al reparto quando chiamato a compiere interventi impegnativi e anche in Champions League ha dimostrato il suo valore. Schieratelo.

Cragno (CAGLIARI-Crotone)

Il numero 28 del Cagliari non è ancora riuscito a mantenere la sua porta inviolata nonostante alcune ottime prestazioni. Se lo avete preso al fantacalcio è il momento di dargli l’opportunità da titolare che si merita.

Meret (Benevento-NAPOLI)

Il portiere del Napoli potrebbe avere una nuova opportunità contro il Benevento. Anche se dovesse toccare ad Ospina scendere in campo dal 1′ vi consigliamo di puntarci e di non lasciarli fuori. Possono fare bene.

Szczesny (JUVENTUS-Verona)

Gara che potrebbe regalare alla Juventus il secondo clean sheet stagionale. Il Verona è una squadra ostica e difficile da mandare al tappeto, ma è anche vero che ha qualche problema in attacco. Il portiere polacco potrebbe vivere una serata “agevole”.