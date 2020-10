Giovanni Longobardi racconta la verità per il quale la sua storia d’amore con Veronica Ursida è arrivata al termine nei mesi scorsi. La coppia nata al centro dello studio di Uomini e Donne per diversi mesi è stata protagonista di pianti e di un amore tormentato ma soprattutto travagliato fatto di alti e bassi che, in un secondo momento è arrivato al termine in modo improvviso.

Entrambi sui loro rispettivi profili Instagram avevano giustificato il tutto a causa di uno sbagli commesso da Veronica durante la loro relazione. Per Giovanni infatti, è stato un gesto imperdonabile che entrambi non hanno però mai voluto raccontare sui social per non creare e alimentare sempre di più i gossip. Dopo vari tira e molla la storia è così arrivata al capolinea ma qualcosa in questi mesi di silenzio sembra essere cambiato. Al settimanale Di Più Giovanni Longobardi ha deciso di svelare la verità di quello che è successo con Veronica Ursida, lanciando un risconto inaspettato. Quali sono state le sue affermazioni?

Giovanni Longobardi e la verità su Veronica Ursida

L’ex cavaliere di Uomini e Donne ha così deciso di scrivere una lettera alla sua ex compagna Veronica, spiegando anche quello che realmente è successo negli ultimi mesi di relazione. Nonostante la motivazione della loro separazione è stata tenuta nascosta per anni, Giovanni ha deciso di spigare tutte le cose che, non gli sono andate bene della ex dama all’interno della loro storia d’amore.

Giovanni Longobardi ha così affermato: “Quando ho capito per davvero come sei fatta, ho preferito tirare i remi in barca e voltarti le spalle. È successo quando non mi hai detto di essere uscita con il tuo ex fidanzato. Sei bella, ma anche molto insicura. Hai bisogno di attirare l’attenzione anche se al tuo fianco hai già un uomo che ti cerca e che è lì soltanto per te”.

Ex cavaliere pronto a ricominciare con Veronica

Nonostante Giovanni Longobardi abbia confessato la verità sullo sbaglio commesso da parte di Veronica Ursida sembra aver chiesto anche una seconda possibilità. L’ex cavaliere ha confessato ancora una volta il grande risentimento che prova nei suoi confronti: “Io penso che dei sentimenti altrui, purtroppo, a te non interessi nulla. Per te è tutto un gioco, tutta una finzione. […] Io ero innamorato di te e tu hai distrutto tutto. […] Pensavo di essere speciale ai tuoi occhi, invece ero soltanto uno dei tanti”.

Nella lettera che Giovanni ha voluto scrivere per Veronica dopo le tantissime negative e di sfogo ha anche confessato la voglia di ricominciare da capo. L’ex cavaliere infatti, spiega di sentire tantissimo la mancanza della ex dama ed è pronto a dare una seconda possibilità al loro amore.