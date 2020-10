Natalia Paragoni dopo la puntata di ieri del Grande Fratello Vip che ha visto protagonista il confronto tra Alice Fabbrica e Andrea Zelletta, ha deciso di dire la sua in merito. La fidanzata del gieffino ha infatti voluto dire la sua in merito a tutto quello che in questi ultimi giorni è stato affermato da parte di Alice nei confronti del suo fidanzato.

Secondo Alice Fabbrica infatti, Andrea avrebbe continuato a mandarle messaggi e richieste di vederla nonostante la sua attuale relazione con Natalia. Le sue parole accuserebbero così l’ex tronista di aver tradito anche se non fisicamente la Paragoni che, ha deciso di dire la sua dopo la puntata del GF Vip. Quali sono state le sue affermazioni?

Natalia Paragoni interviene tra Andrea e Alice

La fidanzata di Andrea Zelletta ha deciso così di aspettare il termine della puntata per dire la sua in merito a tutto quello che, Alice Fabbrica ha affermato nei confronti del gieffino. Il confronto in diretta tv infatti, ha visto entrambi gli animi infuocati. Andrea più volte ha spiegato e accusato Alice di dover portare i messaggi che lo incastrerebbero di questo presunto tradimento, affermando di ricorrere alle vie legali non appena uscirà dal GF Vip.

A controbattere però sono le parole di Alice Fabbrica che spiega di aver portato le “prove” e i messaggi di quello che afferma e di averli mostrati direttamente alla regia del GF Vip. La questione infatti non sembra essersi affatto risolta durante la diretta di ieri tanto che, a intervenire al termine della puntata è stata proprio Natalia Paragoni sul suo profilo Instagram. Quali sono state le sue affermazioni?

La fidanzata di Andrea Zelletta si fida cecamente di lui

Natalia Paragoni interviene al termine della puntata tra le parole di Andrea e quelle di Alice affermando: “Ho preferito aspettare la puntata prima di espormi e di farmi due risate. In merito alle dichiarazioni fatte dalla signora bionda, ci tengo a specificare che non mi interessa minimante entrare in merito del tipo di rapporto intercorso tra lei e il mio fidanzato, mentre tale non era, e risalente ad anni passati. Le sue dichiarazioni fanno altresì riferimento al fatto che quello che oggi è il mio fidanzato le avrebbe scritto mentre intratteneva una relazione con la sottoscritta. A tal proposito, la invito a dimostrare la veridicità di ciò che ha dichiarato, fornendo le annesse prove ossia questi “fantomatici messaggi” con le relative date”.

La fidanzata di Andrea ha così deciso di terminare affermando: “Ritengo anche opportuno specifiche il fatto che la cosa potrebbe essere anche chiarita in modo definitivo nel giro di poco tempo, se la signorina in questione sbloccasse il profilo di Andrea, così da poter verificare quanto da lei dichiarato anche da parte di chi, in questo momento, gestisce i social di Andrea! In poche parole “tu lo sblocchi e noi vediamo”. Se invece la sua presenta avesse come solo ed unico scopo quello di fare un po’ di pubblicità alla sua persona. Come già anticipato dal mio fidanzato al quale credo ciecamente saremo lieti di farla contattare dei legali di Andrea”.