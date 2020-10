Briga matrimonio in vista | La proposta ad Arianna Montefiori

Matrimonio in vista per la coppia formata da Briga ed Arianna Montefiori. Il rapper ha deciso di rendere la fidanzata la sua compagna per la vita, inginocchiandosi e chiedendole di sposarlo. Dopo un anno dal loro primo incontro ha stupito tutti chiedendole di poter diventare suo marito.

Nonostante la loro relazione non sia così lunga, i due sono davvero molto innamorati al punto di essere convinti di voler fare procedere con un passo importante di questo tipo. Che Briga stesse aspettando il momento giusto per chiederle di sposarla? Ma prima vi sveliamo qualche particolare sulla coppia.

Briga matrimonio in vista

Mattia è un rapper molto conosciuto grazie anche alla sua partecipazione alla scuola di Amici, che lo ha spinto verso molte collaborazioni con artisti di ogni livello. L’abbiamo sentito cantare con Antonello Venditti, Tiziano Ferro, Emma Marrone e tanti altri, insomma ha raggiunto davvero tanti obiettivi, ritenendosi anche abbastanza soddisfatto della carriera che è riuscito a costruire. Arianna Montefiori invece è un’attrice televisiva, infatti possiamo vederla nelle soap come Che Dio ci aiuti e l’Isola di Pietro.

Ad oggi lavora per la Rai dove interpreta Laura nel Il Paradiso delle Signore. I due si sono incontrati grazie alla migliore amica di lei, Diana Del Bufalo ex allieva di Amici, durante una cena in cui sono stati invitati entrambi. Per Briga è stato un vero e proprio colpo di fulmine, proprio come ha ammesso a Vieni con me di Caterina Balivo. Infatti per tutta la serata non è riuscito a staccarle gli occhi da dosso, così ha deciso di chiederle un appuntamento.

La proposta ad Arianna Montefiori

Dopo la prima uscita i due non si sono più lasciati, fidanzandosi ufficialmente e restandosi accanto anche nei momenti più bui. Già per il compleanno di Arianna che, ricordiamo è stato a Luglio, il rapper le avrebbe regalato un anello per dimostrarle il suo amore. La coppia già convive da tempo nella Capitale e presto incoroneranno un altro sogno insieme.

Resi partecipi tutti della loro felicità, hanno postato un video su Instagram in cui vengono ritratti vicini nella città del Vaticano, sullo sfondo il Cupolone. Un posto estremamente bello ed emozionante che Mattia ha scelto per fare la proposta alla sua fidanzata. Si inginocchia e tira fuori l’anello, Arianna dal suo canto è rimasta stupita da questo gesto, ma ha risposto prontamente di ‘sì’ e con la promessa al dito incoronano il tutto con un lungo abbraccio.