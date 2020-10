Gianni Sperti amore senza età | Nessun limite fuori Uomini e Donne

In fatto di amore è, senza dubbio, molto esperto, dopo anni di permanenza a Uomini e Donne. Tuttavia, ultimamente ha spesso ammesso di non essere davvero innamorato da molto tempo. Stiamo parlando di Gianni Sperti, l’opinionista storico di Uomini e Donne che, al momento, cura anche la posta del cuore del Magazine ufficiale del talk show sui sentimenti di Maria De Filippi. Nell’ultimo numero della rivista, Gianni Sperti ha detto la sua sul perché l’amore è senza età, ammettendo di aver lui stesso cambiato idea in merito.

Rispondendo alle richiesta di aiuto di una telespettatrice, coinvolta in una sorta di triangolo amoroso con un uomo e una donna più giovani di lei, Gianni Sperti spiega perché l’amore è senza età. L’ex ballerino, opinionista di Uomini e Donne ha ammesso di aver lui stesso cambiato idea sull’importanza dell’età anagrafica in fatto di sentimenti.

Gianni Sperti parla dell’amore senza età

“In passato pensavo che la troppa differenza d’età potesse essere un problema nella convivenza o che rappresentasse un ostacolo in un rapporto d’amore. Con gli anni ho invece imparato a riconoscere che la frase ‘l’amore non ha età’ non è un luogo comune. L’amore nasce senza porsi questi limiti che sono essenzialmente mentali”.

“Ti consiglio di non mollare e di essere te stessa senza farti influenzare dalla negatività. (…) Esistono le strategia, molte persone attuano strategie per cercare di conquistare qualcuno ma io sono sempre stato dell’idea che esprimere i propri sentimenti sia la carte vincente… sempre”.

Nessuna rinuncia fuori Uomini e Donne

Insomma, Gianni Sperti ha calorosamente consigliato alla sua fan di non arrendersi in amore. Ma, soprattutto, di non darsi per vinta in partenza solo per via dell’età anagrafica e di farsi conoscere essendo sempre se stessa. Gianni, infatti, si è sempre schierato contro le strategie, anche a Uomini e Donne, privilegiando la spontaneità dei sentimenti. L’opinionista si è sempre schierato dalla parte di chi ha mostrato la sua vera essenza, senza preoccuparsi dei giudizi altrui.

Ultimamente, Gianni Sperti ha parlato anche della sua vita amorosa. L’ex ballerino ha confessato di essersi privato per lungo tempo dell’amore, poiché segnato dalle esperienze negative del suo passato. Tuttavia, Gianni Sperti ha sempre mantenuto un certo riserbo sulla sua vita sentimentale, senza scendere neppure troppo in dettagli su cosa ha sofferto in passato. Cosa gli riserverà il futuro, fuori da Uomini e Donne?