Oroscopo Branko – settimana dal 26 ottobre all’1 novembre 2020 – Previsioni per tutti i segni

Ecco, puntuale come tutte le domeniche, l’oroscopo di Branko per la settimana che va dal 26 ottobre all’1 novembre 2020. Sta per cominciare un nuovo lunedì. Partirà con il piede giusto la settimana dei segni zodiacali? Se sei curioso di scoprirlo, leggi le previsioni astrologiche dedicate a tutti i segni, tratte dall’oroscopo di Branko per la prossima settimana.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko la prossima settimana comincerà con il piede sbagliato. Lunedì infatti un brutto ricordo ti coglierà di sorpresa, martedì rischierai di diventare troppo impulsivo, se non farai attenzione. Sabato dovrai affrontare una spesa imprevista.

Toro

Lunedì sarai in mezzo al guado, mercoledì Venere sarà in aspetto disarmonico e tu dovra usare cautela in amore. Le stelle ti incoraggeranno, sabato, a pensare di più a te stesso e mettere per un giorno da parte gli altri.

Gemelli

Lunedì dovrai fare molta attenzione, perchè potresti sentirti particolarmente teso, martedì sarà necessario prestare più attenzione alla forma fisica. Giovedì, complice Venere a favore, potresti innamorarti di una persona conosciuta da poco.

Cancro

Martedì avrai la testa fra le nuvole e faticherai a mantenere i piedi per terra, giovedì potrebbero nascere delle polemiche con i figli. Sabato dovrai usare estrema cautela nei rapporti con gli altri.

Leone

Secondo l’oroscopo di Branko la prossima settimana ti richiederà prudenza, soprattutto sul fronte economico. Lunedì, infatti, dovrai fare molta attenzione alle tue finanze, martedì le stelle ti inviteranno a tenere i piedi per terra. Occhio a un imprevisto, sabato!

Vergine

Lunedì potrebbe spuntare un ex socio con cui discutere, giovedì dovrai affrontare una questio legata a un conto in comune. Venerdì forse dovrai consultare un notaio per risolvere un problema.

Bilancia

Lunedì dovresti fare un controllo medico se lo stress accumulato farà emergere dei piccoli disturbi fisici. Mercoledì Venere entrerà nel segno, portanto in primo piano l’amore. Sabato dovrai discutere di alcuni beni in comune.

Scorpione

Una forte attrazione ti coglierà alla sprovvista lunedì. Giovedì sraà necessario traovare nuove strategie sul lavoro, mentre venerdì potresti sentirti piuttosto stanco, se non addirittura provato fisicamente.

Sagittario

Secondo l’oroscopo di Branko la prossima settimana comincerà con qualche discussione in famiglia. Lunedì i figli adolescenti ti procureranno qualche grattacapo, venerdì dovresti dedicare la giornata alla tua rete di contatti. Novità in arrivo per sabato!

Capricorno

Lunedì potrai ottenere belle soddisfazioni grazie a un’ottima squadra di lavoro. Giovedì non dovresti ostinarti su una decisione, ma essere più elastico, mentre venerdì la Luna renderà l’amore passionale.

Acquario

Lunedì dovrai andare in banca e discutere di questioni legate al conto, mercoledì Venere tornerà favorevole e darà manforte alla tua vita sentimentale. Giovedì si preannuncia una giornata passionale.

Pesci

Lunedì le relazioni andranno molto bene e tu saprai farti le tue ragioni in modo gentile e sicuro. Giovedì dovrai affrontare una questione bancaria, mentre sabato sarai particolarmente apprezzato dagli altri.