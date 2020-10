Oroscopo Paolo Fox – settimana dal 26 ottobre all’1 novembre 2020 – Previsioni per tutti i segni

Ecco, puntuale come ogni domenica, l’oroscopo di Paolo Fox per la settimana che va dal 26 ottobre all’1 novembre 2020. Una nuova settimana è alle porte. Quali segni zodiacali saranno baciati dalla fortuna e quali, invece, saranno presi di mira dalle stelle durante le prossime giornate? Per scoprirlo, leggi in anteprima l’oroscopo di Paolo Fox per la prossima settimana, dedicato a tutti i segni dello zodiaco.

Ariete

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox la prossima settimana potresti avere qualche opposizione planetaria di troppo, per cui sarà meglio mantenere un profilo basso. Tieni duro ancora un po’, perché sei vicino a dicembre, un mese ricco di opportunità. Sul lavoro se qalcuno non ti darà ciò che meriti, dovrai inventarti una nuova strategia.

Toro

Servirà molta prudenza in amore, soprattutto se la tua relazione ha avuto qualche momento di tensione. Cerca di non discutere di soldi, perché più si avvicinerà la fine dell’anno e più la preoccupazione economica diventerà un problema insostenibile per la coppia.

Gemelli

Con Venere di nuovo favorevole la tua vita sentimentale e affettiva riprenderà quota, am tu dovresti lasciarti alle spalle i ricordi tristi. Occhio specialmente a inizio settimana! Sul lavoro potrebbe esserci ancora un po’ di confusione, ma il prossimo inverno Giove e Saturno favorevoli ti daranno manforte.

Cancro

Sono giornate valide per l’amore, ma il mese di novembre metterà alle strette le coppie traballanti. Qualche relazione di vecchia data sta vivendo dei momenti di tensione, ma nel complesso sarà comunque una settimana positiva.

Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la prossima settimana dovrai dare spazio ai sentimenti, approfittando del ritorno di Venere in una posizione favorevole. Le coppie dovranno trovare il tempo di affrontare una questione pratica, riguardo un patrimonio, la casa o un cambiamento.

Vergine

Le decisioni prese in amore negli ultimi tempi si stanno dimotrando vincenti: non poteva essere altrimenti visto il tuo quadro astrologico di questo periodo. Chi è ancora single vorrà dire che ha scelto di esserlo oppure che si è fatto condizionare da una ferita passata.

Bilancia

Mercoledì prossimo Venere approderà nel tuo segno e porterà l’amore in primo piano. La stella dell’amore sosterrà tutte le relazioni sentimentali, ma saranno particolarmente favorite quelle con persona matue e affidabili.

Scorpione

Nel corso della settimana potrebbe affiorare del malumore o qualche discussione accesa a causa di un fallimento in amore. Sei sei stato in attesa di risposte che non sono mai arrivate, potresti fare difficoltà a recuperare la serenità e a buttarti alle spalle questa esperienza.

Sagittario

Come prevede l’oroscopo di Paolo Fox la prossima settimana sarà positiva per le storie appena nate. Tu, però, non dovresti promettere cose che poi non riuscirai a mentenere. Sii onesto con te stesso: ti piace davvero la persona che stai frequentando? È tempo di dare una risposta.

Capricorno

In amore se negli ultimi tempi ci sono stati dei problemi, sarà possibile risolverli, soprattutto nei primi giorni della settimana. Le relazioni più lunghe farnno notevoli passi avanti nei prossimi giorni. Sul fronte lavorativo mancano ancora garanzie, per cui cerca di risparmiare qualcosa!

Acquario

In amore stai vivendo un momento di emozioni contrastanti. Da un lato un rapporto troppo chiuso ti opprime, dall’altro lato desideri avere al tuo fianco un punto di riferimento sicuro e affidabile. Per fortuna il 28 ottobre Venere sarà di nuovo favorevole e aiuterà.

Pesci

La fine di ottobre sarà caratterizzata da qualche perplessità in amore che dovrai provare a risolvere, mantenendo l’aplomb. Per fortuna sta per cominciare novembre, un mese che permetterà di riappacificarsi.