Convocati 5^ giornata Serie A – Quinta giornata di Serie A che sta per cominciare. In programma match importanti e partite che possono decidere da sole il destino di una giornata di fantacalcio. Tanti dubbi e domande arrivano dai fantallenatori che cercano risposte nei consigli fantacalcio e nelle probabili formazioni.

Dubbi che restano, ma a volte l’errore più comune è dimenticarsi chi gioca. In questo spazio vi aggiorneremo per tutto il week-end sui giocatori che sicuramente potranno avere almeno l’1% di chance di scendere in campo e provare a regalarvi una vittoria importante al fantacalcio. Ecco, dunque, i convocati della 5^ giornata di Serie A.

Convocati 5^ giornata Serie A: le scelte degli allenatori squadra per squadra

ATALANTA

BENEVENTO

BOLOGNA

CAGLIARI

CROTONE

Portieri. Cordaz, Festa, Crespi.

Difensori: Cuomo, Golemic, Magallan, Luperto, Molina, Pedro Pereira, Rispoli, Reca.

Centrocampisti: Cigarini, Benali, Crociata, Marrone, Petriccione, Vulic, Eduardo.

Attaccanti: Simy, Siligardi, Messias, Riviere.

FIORENTINA

GENOA

non comunicati



INTER

non comunicati



JUVENTUS

LAZIO

MILAN

NAPOLI

PARMA

ROMA

SAMPDORIA

SASSUOLO

SPEZIA

👉🏻 24 i convocati di mister Italiano per #ParmaSpezia pic.twitter.com/YEpfwavk5D — Spezia Calcio (@acspezia) October 24, 2020

TORINO

📢|CONVOCATI Sono 23 i giocatori scelti da mister Giampaolo per #SassuoloTorino#SFT pic.twitter.com/11WFltOykH — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) October 23, 2020

UDINESE

VERONA