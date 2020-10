Davide Donadei umilia Beatrice | Compleanno saltato a Uomini e Donne

Davide Donadei, durante la puntata di oggi, umilia Beatrice Buonocore sparendo il giorno del suo compleanno e affermando un’accusa davvero dura. Il loro percorso sembra avere degli alti e bassi, soprattutto dopo l’arrivo di altre corteggiatrici che hanno attirato l’attenzione del tronista.

Infatti, dopo il bacio tra i due, non è successo nient’altro visto che ha preferito uscire in esterna con un’altra corteggiatrice di nome Chiara. Medesima situazione nel giorno del compleanno della diciannovenne, la quale si aspettava un incontro con lui, cosa che le aveva promesso, ma non è mai avvenuto.

Davide Donadei umilia Beatrice

Tra Davide Donadei e la giovane Beatrice sembra esserci sempre qualche ostacolo. Dopo varie esterne in cui i due sembrano aver instaurato una certa complicità e un certo feeling, scatta il bacio. Questo gesto molto importante è scattato solo con lei, così da farle credere di essere scelta per le prossime esterne. Ma a scendere per lui si presenta Chiara che in una settimana cattura l’interesse del tronista. Da subito Davide si mostra propenso a conoscerla e in un incontro tra di loro arriva a regalarle una camicia con sopra spruzzato il suo profumo.

Questa cosa ha fatto sì che Beatrice ci rimanesse male, ma dopo questo il tronista le promette di portarla in esterna il giorno del suo compleanno per festeggiare insieme il giorno speciale. Ma poco prima di incontrarla gli arrivano dei messaggi di Chiara in cui confessa di essersi dispiaciuta per alcune cose accadute nello studio. Decide di spiegargli cosa prova svelando di come sia difficile per lei fidarsi delle persone per alcuni avvenimenti che ha affrontato nel suo passato.

Compleanno saltato a Uomini e Donne

La corteggiatrice svela così il suo lato più fragile dimostrando di essersi affezionata molto a lui nonostante lo conosce da solo una settimana. Lo avverte di essere infastidita dal fatto che lui si comporti uguale con tutti, chiedendogli di dare il giusto peso a tutto quello che fa con le altre. Dopo questi messaggi Davide decide di rimandare l’esterna con la Buonocore e di vedere Chiara per parlarle.

A questo punto Maria De Filippi fa entrare la giovane corteggiatrice nello studio dove mostra tutta la sua disapprovazione nei riguardi del suo comportamento. Dispiaciuta e triste per quanto avvenuto decide di sedersi e in un primo momento non accetta di ballare con lui, rivelando di averlo aspettato tutto il giorno del suo compleanno. Lui così le dice di essersi creduta, dopo il bacio, la sua scelta e quindi di aver viaggiato troppo con la mente. A questo proposito la corteggiatrice ci rimane male, smentendo quanto le è stato detto. In un secondo momento accetta il ballo ma continuano a discutere tra di loro.