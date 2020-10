Enzo Capo famiglia in arrivo | Nuove priorità per l’ex di Uomini e Donne

A diverse settimane dalla sua definitiva uscita di scena da Uomini e Donne, la vita di Enzo Capo è davvero molto cambiata. A raccontarlo a cuore aperto ai suoi follower è lo stesso ex cavaliere campano. Infatti, sembra che per Enzo Capo ci sia una famiglia in arrivo da quando è tornato con la sua attuale compagna, Lucrezia.

L’ex cavaliere di Uomini e Donne non ha mai nascosto il suo desiderio di paternità e di famiglia e pare proprio che questo sogno si realizzerà ben presto con la compagna Lucrezia, già mamma di due bambine. Per Enzo Capo, infatti, c’è aria di famiglia in arrivo, visto che l’ex cavaliere di Uomini e Donne trascorre il suo tempo non solo con la compagna Lucrezia, ma anche con le sue bambine.

Enzo Capo e il sogno della famiglia in arrivo

Ciò è testimoniato anche dalle storie e dai post condivisi sia da Enzo, sia da Lucrezia su Instagram. La coppia, infatti, è molto attiva sui social e documenta la propria quotidianità, fatta di lavoro, famiglia e amici. Come tutti ricordano, Enzo Capo è stato protagonista di un abbandono frettoloso di Uomini e Donne.

All’inizio di questa nuova edizione di Uomini e Donne, Enzo Capo era tornato per trovare una nuova compagna che, tra l’altro gli facesse dimenticare la turbolenta fine della storia d’amore con Pamela Barretta. L’ex dama pugliese, però, aveva tentato di smascherare Enzo Capo, raccontando che, in realtà, la storia tra Enzo e Lucrezia, fuori Uomini e Donne, non era affatto finita e la coppia aveva architettato tutto solo per visibilità.

Nuove priorità dopo Uomini e Donne

Pamela Barretta aveva portato diverse prove delle sue dichiarazioni, dicendo anche che Enzo Capo avrebbe tentato un approccio con Valentina Autiero, cosa, poi, accaduta realmente. Alla fine, Enzo Capo, probabilmente messo alle strette anche dai sospetti crescenti di Gianni Sperti e Tina Cipollari, aveva preso un aereo per la Germania ed era tornato tra le braccia di Lucrezia.

A raccontare l’accaduto, sottolineando che ciascuno avrebbe potuto farsi la propria opinione, era stata la stessa Maria De Filippi a Uomini e Donne. Da quel momento, la storia d’amore tra Enzo e Lucrezia sembra procedere a gonfie vele e la coppia si è mostrata serena e spensierata, oltre che unita. Lo stesso Enzo, infatti, ha spiegato che le sue priorità sono molto cambiate ormai. Cosa riserverà il futuro a Enzo Capo ora che Uomini e Donne è, ormai, un capitolo chiuso?