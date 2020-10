Nessun nuovo concorrente al GF Vip | Sospetta positività da Covid-19

By

Nella puntata di oggi, Lunedì 26 Ottobre, non ci sarà nessun nuovo concorrente al GF Vip. Questo a causa di un caso sospetto di positività tra quelle che sarebbero state le nuove entrate nella Casa più spiata d’Italia. La notizia è stata confermata nella diretta dal conduttore stesso con molto dispiacere.

Da tempo sono stati confermati alcuni nomi che sarebbero dovuti entrare durante questi giorni, personaggi molto discussi sul web. Quelli che sarebbero stati i nuovi gieffini avrebbero creato varie dinamiche molto interessanti nel gioco, ma sembra che questa cosa slitterà a data da destinarsi.

Nessun nuovo concorrente al GF Vip

La nuova edizione del Grande Fratello Vip, la quinta per precisione, ha dato molto da parlare. Iniziato a Settembre ne abbiamo viste davvero di tutti i tipi e colori, tra litigi e squalifiche. Ad esempio, dalle discussioni tra Tommaso Zorzi e Franceka Pepe sicuramente abbiamo avuto modo di capire meglio le persone e le dinamiche di gioco che si sviluppano nel corso del tempo. Una richiesta da quest’ultimo è stata quella di far entrare un ragazzo omosessuale per poter parlare e magari trovare qualcuno con cui trovarsi bene.

Dopo questa richiesta, che Alfonso Signorini ha preso in considerazione, è arrivata poco tempo fa la notizia di alcuni nuovi concorrenti che sarebbero dovuti entrare in questi giorni. I nomi che sono circolati e poi confermati sono tre: Selvaggia Roma, conosciuta a Temptation Island dove era fidanzata con Francesco Chiofalo, Stefano Bettarini e Giulia Salemi i quali parteciparono anni fa a diverse edizioni del Grande Fratello. Ma nessuno sembrerebbe entrate nella puntata di oggi, scopriamo il perché.

Sospetta positività da Covid-19

Avremmo dovuto vederli entrare nella serata di oggi in diretta, ma questo non sarà proprio possibile. Sarebbe stato molto interessanti vederli all’interno delle dinamiche del gioco, proprio per alcune voci che li collegano a diversi gieffini che da tempo sono dentro la Casa. Ma appena iniziata la puntata, Alfonso Signorini ha informato tutto il pubblico a casa che quando doveva accadere oggi è stato rimandato a causa di un problema molto serio.

In questo periodo di emergenza sanitaria i contagi stanno decisamente salendo e sembrerebbe esserci un caso sospetto di positività al Covid-19 tra quelli che sarebbero stati i nuovi concorrenti. Proprio per prevenire qualsiasi problema, il conduttore e la regia hanno deciso di posticipare la loro entrata. Così da fare in modo di potersi muovere nella tutela dei gieffini già dentro. Ora dovranno essere eseguiti i vari accertamenti affinché il gioco possa continuare nei migliori dei modi magari con qualche concorrente nuovo.