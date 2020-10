Adua Del Vesco al termine della diretta di ieri sera condotta da Alfonso Signorini ha avuto un bruttissimo incidente all’interno del magazzino della casa. Gli inquilini sono prontamente corsi per aiutarla cercando in ogni modo di capire cosa realmente sia successo e quanto grave sia la ferita riportata.

Un momento di vera paura per Adua che, insieme a Guenda si è ritrovata protagonista di un bruttissimo incidente. I suoi compagni nella casa più spiata d’Italia hanno così cercato il più velocemente possibile di soccorrerla ma soprattutto di aiutarla. Cosa è realmente successo dopo la diretta di ieri sera?

Adua Del Vesco e il brutto incidente in magazzino

La concorrente del Grande Fratello Vip che indubbiamente ha fatto discutere per diverse settimane è Adua Del Vesco che, dopo aver raccontato gran parte della sua vera vita sta affrontato il reality nel pieno della serenità. La puntata di ieri è stata ricca di colpi di scena, annunciando fin da subito il mancato ingresso dei tre nuovi concorrenti a causa di una sospetta positività da Covid-19.

Al termine della diretta di Canale 5 condotta da Alfonso Signorini, i concorrenti hanno deciso di riunirsi a tavola per cenare nonostante l’ora tarda. Guenda e Adua Del Vesco si sono così recate in magazzino per prendere dell’acqua ed è proprio li che è accaduto l’incidente. Una cassa dell’acqua con all’interno le bottiglie di vetro è caduta proprio addosso a Adua Del Vesco che, si è ferita al piede.

La concorrente soccorsa dagli inquilini

Pochi secondi dopo l’incidente, tutti gli inquilini della casa sono andati a soccorrere Adua tranne la contessa che, ha deciso di continuare a cenare da sola senza preoccuparsi di quello che stava succedendo. Una volta soccorso la bellissima siciliana, i compagni l’hanno così prontamente portata in braccio fino a stenderla sul letto, mettendo del ghiaccio sulla caviglia e sulle piede che, in pochi secondi si è gonfiato.

Una volta tornati in cucina, alcuni dei concorrenti hanno così spiegato cosa fosse realmente successo a Patrizia De Blanck. Maria Teresa ha così affermato: “Sono cadute le bottiglie di acqua addosso ad Adua. L’hanno portata subito in braccio a letto con il ghiaccio”. A seguito Andrea: “Lei ha la pelle delicatissima e si gonfia subito, per questo è diventata viola”.

A terminare è stato proprio Enock spiegando: “Adesso non cammina, ma magari già domani o mercoledì potrà farlo”.