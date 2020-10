Oroscopo Branko – domani mercoledì 28 ottobre 2020 – Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l’oroscopo di Branko per domani mercoledì 28 ottobre 2020. La settimana è cominciata da poco ed eccoci arrivati a mercoledì. Quali segni, fra l’Ariete, il Toro, i Gemelli e il Cancro, saranno baciati dalla fortuna nelle prossime 24 ore? Per scoprirlo, leggi l’oroscopo di Branko per domani liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico, dedicato agli ultimi 4 segni dello zodiaco.

Oroscopo Branko domani mercoledì 28 ottobre 2020: Ariete

Come preannuncia l’oroscopo di Branko domani avrai una grande forza, merito di Venere e Mercurio in aspetto favorevole. Le belle soddisfazioni non mancheranno, ma tu dovrai impegnarti per contenere la tua impulsività!

Previsioni Branko domani mercoledì 28 ottobre 2020: Toro

Domani servirà molta prudenza: Mercurio e Venere inizieranno un nuovo transito e diventeranno contrari. I due pianeti creeranno qualche difficoltà in più, dei momenti di tensione. Cerca di fare molta attenzione nel relazionarti con gli altri.

Oroscopo domani mercoledì 28 ottobre 2020: Gemelli

Come denota l’oroscopo di Branko domani Mercurio e Venere entreranno nel segno della Bilancia. Come conseguenza la tua vita sentimentale sarà risvegliata da una fresca, intensa dolcezza.

Oroscopo domani mercoledì 28 ottobre 2020: Cancro

Secondo le previsioni astrologiche di Branko domani dovrai avere molta prudenza, soprattutto in amore e in famiglia. Il nuovo passaggio di Venere e Mercurio potrebbe fare emergere qualche vecchio dissapore con il partner. Cerca di mantenere la calma.