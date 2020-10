Come vengono proiettati oggi i film al cinema?

Prima infatti il film passava da un processo chimico per ottenere le stampe dalla pellicola e le copie da proiettare poi in sala, quindi la post produzione era una fase tecnica e meccanica che elaborava qualcosa di materiale.

Con il digitale questi processi sono interamente effettuati tramite dei software e dei computer che gestiscono i file del materiale di ripresa fino alla loro elaborazione per l’archiviazione e la proiezione finale.

Vediamo più nel dettaglio quali sono i processi che il film deve intraprendere per giungere nelle sale dei nostri cinema.

Il film, dopo le riprese sul set, subisce vari processi di trasformazione per ogni singola fase di lavorazione come quella del montaggio video e audio, della correzione del colore, degli effetti visivi e altro.

In fine il film finito viene elaborato in un formato di archiviazione digitale chiamato DCDM (Digital Cinema Distribution Master) e riversato su Hard Disk o meglio ancora su LTO, un supporto a nastro magnetico. Questo sistema di archiviazione digitale garantisce ai file una migliore conservazione e una vita media di sette anni dopo i quali è necessario un aggiornamento tecnologico del supporto. Per questo motivo siamo molto lontani dalla longevità di una copia in pellicola che, se conservata adeguatamente, può durare anche cento anni.

Dal DCDM viene a sua volta creato il formato standard di proiezione digitale attuale, il DCP (Digital Cinema Package) che può arrivare nelle sale cinematografiche su un supporto fisico come un Hard Disk o essere inviato tramite rete internet.

Nella cabina di proiezione c’è un server e uno storage centrale che funziona come un magazzino di tutte le copie dei film possedute dalla sala.

Il server è in sostanza un computer nel quale si scarica il file DCP che lo trasmette poi al proiettore, il quale a sua volta lo decripta e lo converte in luce e suoni.

Ad ogni sala cinematografica viene rilasciata una chiave di crittografia allegata al film, cioè un file che ne consente l’utilizzo per un determinato lasso di tempo (generalmente una o due settimane).

Anche il lavoro del proiezionista cambia, passando da un operazione manuale di caricamento delle pizze sul proiettore, arrivando al controllo e gestione anche di più sale dello stesso cinema attraverso una vera e propria cabina di regia dove vengono realizzati i palinsesti di proiezione tramite un sistema di gestione chiamato TMS (Theater Management System).

Ancora oggi la pellicola rimane un supporto valido e in grado di restituire colori e atmosfere non riproducibili dal digitale, ma può essere utilizzata soltanto in fase di ripresa, poiché tutto il processo di lavorazione viene comunque eseguito digitalmente al computer.

L’avanzamento tecnologico ha quindi imposto nuovi standard al cinema. Da un lato abbiamo perso un po’ di magia all’interno dei laboratori dove non si taglia più fisicamente una pellicola facendo una scelta definitiva, ma di contro si hanno possibilità inaspettate e infinite di rielaborazione dell’immagine.

Tra i pro bisogna anche ricordare che oggi produrre un film in formato digitale costa molto di meno rispetto ad una produzione analogica: una copia di un film realizzato in pellicola poteva arrivare a costare sino a otto volte in più rispetto a quella digitale, e allo stesso modo, le attrezzature per realizzare un film in digitale costano molto meno rispetto ai macchinari necessari per girare un film analogico.