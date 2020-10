Proteste contro il DPCM in tutta Italia. Viminale: “Possibili infiltrati nelle manifestazioni”

Non si placano gli animi contro l’ultimo DPCM che ha fortemente limitato diverse categorie di lavoratori principalmente a causa delle chiusure imposte per contenere i contagi in rapido aumento in tutto il paese.

Nel primo giorno dei nuovi provvedimenti infatti in gran parte d’Italia si sono sviluppate proteste contro il DPCM, dopo le prime avvisaglie registrate a Napoli, a seguito dell’intenzione del governatore della Campania Vincenzo De Luca su un possibile vero e proprio lockdown.

Proteste e scontri

A Torino, nel tardo pomeriggio oltre 400 persone si sono radunate a piazza Castello all’urlo di “dittatura, coprifuoco e lockdown”, con due petardi che sono stati fatti esplodere verso le forze dell’ordine che hanno risposto con diverse cariche, che hanno portato a 10 arresti e almeno un ferito.

Nelle altre zone si sono manifestate vere e proprie scene di guerriglia, nella fattispecie a via Roma e in Piazza San Carlo, dove anche qui all’intifada composta da lancio di oggetti sono arrivati lanci di fumogeni, e dai successivi scontri due agenti hanno riportato ferite.

A Napoli a Piazza del Pebliscito si è sviluppato un vero e proprio flash mob costituito sia da chi è stato più duramente colpito dal provvedimento, ossia ristoratori, titolari dei bar, lavoratori autonomi, ma anche esponenti di centri sociali e diversi gruppi studenteschi per protestare contro le chiusure, dove è stato esposto uno striscione “Reddito di salute per tutti la crisi la paghino i ricchi“.

Nel quartiere Vomero una lunga protesta, sorvegliata dalle forze dell’ordine si è sviluppata all’urlo di “Libertà, Libertà”.

A Milano si è dapprima sviluppata un’intensa protesta sotto il Pirellone che ha bloccato il normale transito del traffico, in particolar modo rappresentati da lavoratori relativi al gioco legale, come gestori di sale slot. Il corteo si è recato nel pomeriggio nei pressi di piazza Duca d’Aosta dove hanno trovato l’opposizione delle forze dell’ordine: durante il percorso sono stati lanciate diverse molotov, e sono stati danneggiati locali, il tram 9, oltre a cassonetti rovesciati. La protesta si è radunata nei pressi del palazzo della Regione dove a seguito di diversi scontri oltre una dozzina di persone sono state portate in questura.

La posizione del Viminale

Dal Viminale fanno sapere che le proteste verranno gestite con una certa fermezza e non saranno tollerati eccessi da parte della popolazione. Diversi infiltrati possono aver “attizzato il fuoco delle proteste” non sempre strettamente legate al DPCM.