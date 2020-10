Tommaso Zorzi cacciato dal confessionale | Lo sfogo contro un autore

Tommaso Zorzi ha raccontato di essere stato cacciato dal confessionale da un autore del Grande Fratello. Il quale non avrebbe voluto ascoltare quanto stava dicendo per via della mancanza di frecciatine verso gli altri. Questo è almeno quanto affermato dal gieffino alle sue compagne mostrandosi davvero sconcertato.

Probabilmente la cosa è accaduta dopo la diretta di ieri, poiché dopo ogni puntata è consueto parlare di quanto avvenuto nel confessionale. Così di avere la possibilità di esprimere pensieri e dubbi. Ma nel momento in cui Tommaso si è recato dentro la stanza e non ha affermato nessuna provocazione sembrerebbe non essere stato accettato da chi lavora dietro le quinte.

Tommaso Zorzi cacciato dal confessionale

L’influencer è famoso ed amato proprio per il suo modo di dire le cose, diretto e senza paure. Sempre con la risposta e le battute pronta, proprio per questo più volte nelle puntate si è trovato in mezzo a polemiche e scontri. Da sempre ha dato la sua opinione nel riguardo delle dinamiche e delle situazioni che si sono sviluppate dentro la Casa. Proprio come abbiamo potuto vedere nel litigio avvenuto tra Enock e Guenda. L’argomento era la triste battuta di Mario Balotelli, che non vogliamo neanche ripetere. Nel momento in cui la bellissima gieffina ha espresso la sua opinione esprimendo il suo pensiero è stata subito attaccata da tutti.

Da subito Tommaso ha preso le sue difese, ma ha dato anche dei consigli ad Enock. Il gioco si sa, deve creare anche delle situazioni scomode, altrimenti non ci sarebbe nessun divertimento e il vero carattere delle persone difficilmente uscirebbe fuori. Ma questa cosa sembra essere stata esagerata al tal punto di liquidare chi non si mostra propenso a punzecchiare o a provocare. Da quanto ha racconto questo sembrerebbe essere accaduto proprio ieri notte, infatti Tommaso Zorzi è stato cacciato dal confessionale.

Lo sfogo contro l’autore

Dopo quanto accaduto, l’influencer si sarebbe andato a sfogare con Maria Teresa Ruta e sua figlia Guenda, ormai compagne di gioco ma anche grandi amiche. Molto turbato ha raccontato di essere stato liquidato in fretta solo perché non aveva niente frecciatine da tirare nei confronti di qualcuno, ipotizzando quale sia stato il problema. Infatti, per lui sembrerebbe che quanto è successo sarebbe causato dal fatto di non aver dato, in questo caso, agli autori materiale per poter creare litigi durante la diretta.

Durante il racconto si è mostrato davvero concertato da parlare così:” Se una sera non dico la frecciatina che non puoi montare per farmi fare la litigata in puntata non è che mi dici ‘vai via, meglio che vai’. Neanche una putt**a dopo che la paghi. Mi ha sbattuto fuori mi ha detto ‘esci’”. Nonostante questo, Tommaso ha tenuto a precisare che è consapevole del lavoro che c’è dietro e che porta rispetto, ma comunque è stato qualcosa che proprio non si aspettava così da rimanerci male.