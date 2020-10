Valentina Autiero cuore fragile | Nessuna felicità fuori Uomini e Donne

Ha abbandonato lo studio di Uomini e Donne mano nella mano con il cavaliere Germano Avolio, ma, a giudicare dagli indizi sul suo profilo Instagram, le cose non stanno procedendo come lei vorrebbe. Stiamo parlando di Valentina Autiero, la dama di Anzio dal cuore troppo fragile. Sembrava che la dama avesse trovato il giusto equilibrio in questa nuova emozionante frequentazione col nuovo cavaliere campano. Ma, pian piano, le cose sono cambiate.

Tutto era iniziato sull’onda dell’entusiasmo da parte di entrambi. Valentina e Germano si erano piaciuti subito e si erano scambiati il numero fin dalla prima puntata. Dopo lunghe telefonate, i due sono usciti insieme e, dalle cene romantiche, ai primi baci, il passo è stato breve. Germano e Valentina hanno fatto insieme passi sempre più importanti, come conoscere le famiglie e mostrarsi su Instagram con delle fedine di fidanzamento.

Valentina Autiero ha il cuore spezzato?

Tanto che, da come è circolato sul web, Aurora Tropea ha rimproverato Valentina Autiero di essere una privilegiata, visto che continuava a rimanere a Uomini e Donne, nonostante il fidanzamento con Germano Avolio. In realtà, è emerso che Germano Avolio non era poi così convinto di voler abbandonare il programma mano nella mano con Valentina Autiero. Germano, infatti, non ha fatto mistero di essere molto attratto da Valentina, ma anche di essere “spaventato” dal suo carattere talvolta troppo impulsivo.

Valentina Autiero ha spiegato di aver percepito un distacco da parte di Germano Avolio, il quale ha confermato, nelle scorse registrazioni, di non essere pronto a lasciare Uomini e Donne con la dama di Anzio. Valentina Autiero, però, ha avuto una reazione disperata e allora Germano Avolio ha cambiato idea e le ha proposto di frequentarsi al di fuori. Perfino Maria De Filippi ha dato il suo benestare e, alla fine, anche Valentina si è convinta a provare.

Cosa sta succedendo con Germano, fuori Uomini e Donne?

Tuttavia, a giudicare dalle storie condivise su Instagram dalla dalla dama di Anzio, le cose non sembrano procedere col romanticismo che Valentina avrebbe voluto. Poche ore fa, infatti Valentina Autiero ha dimostrato di avere un cuore troppo fragile, condividendo parole piene di amarezza su Instagram. “Non toccare mai un cuore se non sei sicuro di amarlo,” ha scritto Valentina sul suo profilo.

Forse si tratta proprio di un messaggio lanciato a Germano Avolio a testimonianza del fatto che, fuori da Uomini e Donne, le cose non procedono bene tra loro? Per scoprire cosa sta accadendo a Valentina Autiero non ci resta che attendere le prossime puntate di Uomini e Donne