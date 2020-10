Bonucci è tra i convocati di Andrea Pirlo per la partita di stasera Juventus-Barcelona: una buona notizia dall’infermeria bianconera soprattutto per il reparto difensivo che, come abbiamo già raccontato, dovrà fare a meno di De Ligt e Chiellini. Un sospiro di sollievo per mister Andrea Pirlo anche se il capitano con ogni probabilità stringerà i denti.

Bonucci tra i convocati: ci sarà stasera per Juventus-Barcelona

L’ottimismo di ieri di Leo Bonucci sembra giustificato: il difensore della Juventus è stato inserito nell’elenco dei convocati di Andrea Pirlo per la gara di stasera contro il Barcelona, valida per la seconda giornata del girone di Champions League. Il difensore è stato provato nella seduta mattutina di oggi insieme al resto della formazione titolare, quindi con ogni probabilità sarà in campo dal 1′ della sfida di stasera, per aiutare i suoi a difendersi dagli attacchi di Messi e Compagni.

Leonardo Bonucci era uscito anzitempo dal campo nella sfida di domenica sera contro l’Hellas Verona per un risentimento muscolare accusato in un allungo in avanti. Scongiurata ogni lesione muscolare già dal giorno dopo, ha seguito un programma di allenamento individuale fino a ieri, per poi allenarsi col gruppo nella mattinata di oggi. È quindi più che ragionevole considerare possibile il suo schieramento in campo nella formazione iniziale che affronterà il Barcelona stasera all’Allianz Stadium di Torino.