Rinnovo Gattuso – Il percorso di Rino Gattuso è cominciato da meno di un anno in casa Napoli, eppure da parte del presidente Aurelio De Laurentiis c’è già la volontà di prolungare in maniera considerevole l’accordo con il tecnico. Secondo le indiscrezioni recenti pare che sia stata trovata l’intesa per un rinnovo fino al 2025. Il Napoli ha proposto all’allenatore un accordo lungo e che Gattuso sarebbe anche disposto ad accettare, ma si tratta sulla parte economica.

Rinnovo Gattuso: accordo temporale, ma non economico

Perché se è vero che l’ingaggio da 2 milioni a stagione sembra essere appagante per Gattuso, non lo sono le clausole che il club vorrebbe inserire sul contratto. Ecco perché il tutto è ancora da definire, serve trovare un’intesa. Difficile comunque pensare, al momento, che un accordo tra le parti non possa essere trovato: l’intenzione di Gattuso è quella di continuare con il club partenopeo e costruire qualcosa d’importante anche per il futuro.