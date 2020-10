Speranza Capasso dopo Temptation Island: Regalo anonimo da Alberto?

Speranza Capasso dopo Temptation Island ha spiegato più volte si essere single e di aver eliminato dalla sua vita dopo sedici lunghi anni Alberto. La coppia infatti, un mese dopo l’esperienza all’interno del docu-reality si è ritrovata davanti ad Alessia Marcuzzi con l’ennesima sorpresa spiacevole.

La ex fidanzata di Alberto infatti, nonostante fuori continuasse a sentirlo per dei confronti e per capire realmente come chiudere la loro relazione, si è ritrovata davanti la single Nunzia. La tentatrice infatti, ha voluto rendere Speranza partecipe del doppio gioco che, il suo ex Alberto stava facendo con entrambi. Ora che la loro storia sembra realmente arrivata al capolinea, l’ennesimo dubbio lascia i fan molto perplessi sull’autenticità delle parole di Speranza. Cosa è realmente successo?

Speranza Capasso dopo Temptation Island

La ex fidanzata di Alberto, sembra aver ripreso la sua vita in mano mettendo da parte il tantissimo dolore che, negli ultimi anni ma soprattutto negli ultimi mesi ha vissuto a causa sua. Nonostante il grande amore che lei stessa ha confessato di provare, la verità di Nuncia sembra averla colpita nel profondo tanto da non voler più perdonare.

Qualcosa però, durante la giornata di ieri ha lasciato i fan molto straniti pensando a un possibile riavvicinamento tra Speranza e Alberto. Gli utenti Instagram infatti, hanno notato un regalo anonimo arrivato direttamente a casa di Speranza che, potrebbe essere proprio del suo ex compagno Alberto. Nonostante la coppia si sia ormai divisa, nessuno sa con certezza che entrambi continuano a sentirsi e se Speranza Capasso dopo Temptation Island abbia ancor una volta visto Alberto. Di quale regalo stiamo parlando?

Regalo anonimo per Speranza

Durante la giornata di ieri, Speranza Capasso ha ricevuto così un mazzo di rose bellissimo ma senza sapere chi realmente l’abbia mandato. Il regalo infatti, era anonimo ma la sorpresa sembra aver rallegrato in parte l’animo della ex fidanzata che, ha affermato: “I fiori sono messaggi. E anche nell’anonimato esprimono tutta la loro bellezza”.

In tantissimi sui social hanno pensato fin da subito che il regalo potesse essere stato mandato da Alberto che, sembrava fino alla fine volesse tornare con Speranza. Che ci sia nell’aria un riavvicinamento?