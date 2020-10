Valentina Autiero a caccia di conferme | Il messaggio di Germano fuori Uomini e Donne

Dopo l’uscita di scena da Uomini e Donne, Valentina Autiero sembra a caccia di conferme. L’abbandono del talk show sui sentimenti di Maria De Filippi, nel quale la dama ha militato per diversi anni, non è andato proprio come Valentina si aspettava. Per questo il suo cavaliere, Germano Avolio, avrà un compito decisamente arduo, fuori Uomini e Donne. Quello di farle capire che tutte le sue aspettative non saranno vane.

Tra Valentina e Germano è stato quasi un colpo di fulmine a Uomini e Donne. I due si sono scambiati il numero e hanno iniziato a sentirsi subito telefonicamente con una certa frequenza. Perciò, il passo dalle lunghe telefonate alle uscite romantiche è stato breve e immediatamente ci sono stati baci e coccole.

Valentina Autiero cerca conferme

Valentina Autiero ha raccontato che Germano Avolio è molto diverso nella quotidianità da come appare nello studio di Uomini e Donne: meno timido e più simpatico. Tuttavia, almeno inizialmente, la dama sembrava soddisfatta delle conferme che il cavaliere le dama, giorno per giorno. La coppia si è sbilanciata molto, mostrandosi insieme anche in feste familiari e con delle fedine di fidanzamento al dito.

Tanto che, come circolato anche sul web, questo atteggiamento è costato un rimprovero a Valentina Autiero da parte della dama Aurora Tropea, la quale ha definito Valentina una privilegiata. Valentina Autiero, tuttavia, ha spiegato che ha percepito un allontanamento da parte Germano Avolio, il quale ha confermato di non essere del tutto convinto dei suoi sentimenti. Ciò ha provocato una reazione fortissima da parte di Valentina Autiero, che ha dato una scossa a Germano Avolio.

Il messaggio di Germano fuori Uomini e Donne

Il cavaliere campano, a quel punto, ha proposto alla dama di Anzio di abbandonare insieme Uomini e Donne e di vivere fuori la loro conoscenza. La dama non era soddisfatta del poco romanticismo e di quella decisione che non le è parsa spontanea e sono servite tutte le rassicurazioni di Maria De Filippi per convincerla a tentare.

Proprio per questo, da quando ha abbandonato Uomini e Donne insieme a Germano Avolio, Valentina Autiero è a caccia di conferme che non tardano ad arrivare dal diretto interessato. Mentre Valentina scrive su Instagram: “Prima o poi ciò che fai ti ritorna con gli interessi”. Germano ha risposto prontamente: “E che interessi…”. Sarà sufficiente per Valentina Autiero, fuori Uomini e Donne?