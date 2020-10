Ecco i segni più insopportabili: scopri se c’è anche il tuo

Anche i profili più amabili nascondono in maniera più o meno evidente un lato decisamente insopportabile che opportunamente stimolato o con il verificarsi di determinate condizioni, appaiono decisamente complicati da gestire. A volte c’è dell’intenzionalità vera e propria, mentre in altri casi si tratta di una manifestazione, e solitamente sono persone associate a particolari segni zodiacali. Ecco quali sono:

Leone

Non dovrebbe stupire la presenza del Leone in questa lista, che da sempre considerato un profilo amabile, gioviale e “ciaciarone”, ma talvolta anche infantile, rumoroso e vittimista, il tutto riconducibile al profondo egocentrismo, non riuscendo a tollerare la mancanza di attenzioni. Quando questo accade manifesta un atteggiamento fastidioso e “pesante” da sopportare.

Vergine

Un profilo analitico e poco istintivo come la Vergine una volta fatto arrabbiare e portato all’esaurimento si “vendica” in maniera piuttosto aggressiva, ed è tendenzialmente negativo, pessimista e che sembra provare piacere a manifestare tutta la propria influenza sfiancante verso chi ha vicino, indifferentemente se è stato lui/lei a creare questa situazione.

Pesci

Un profilo che non ama disturbare direttamente gli altri quando soffre, ma questo sentimento fatto di vittimismo, estrema sensibilità e reazioni eccessive si trasmette inevitabilmente anche agli altri: non è un carattere espansivo anzi tende a chiudersi parecchio e vedere “tutto nero” con molta, troppa frequenza. Bisogna armarsi di grande pazienza e trattarli con i “guanti bianchi”.

Cancro

Non ha il totale controllo del proprio, complicato e volubile carattere e questo si riflette sulle relazioni che ha solitamente difficoltà a gestire: lamentoso, intollerante e anch’esso profondamente vittimista, non riesce o non vuole assumersi facilmente la responsabilità delle proprie azioni e questo lo rende un profilo evitabile in questi momenti.

Ariete

Anche l’Ariete, un segno decisamente autoritario ed organizzato non è piacevole da gestire nelle situazioni complicate: tende a trasmettere il proprio nervosismo anche agli altri che si tramuta in sofferenza vera e propria e non accenna a fermarsi molto facilmente.