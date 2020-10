I segni meno creativi in assoluto dello zodiaco: ecco quali sono

In contrapposizione a chi è molto creativo, quindi solitamente molto istintivo e sognatore, altre persone in maniera diametralmente opposta preferiscono affidarsi alla ragione, alla razionalità ed in generale sono l’antitesi della creatività. In alcune situazioni è decisamente più utile e conveniente avere la mente “sgombra” da pensieri creativi, in altre ovviamente vale il discorso opposto. Ecco quali sono solitamente i segni meno creativi dello zodiaco:

Sagittario

Sono piuttosto esperti nella relazioni con altre persone, mentre trovano molte più difficoltà nel manifestare la propria fantasia nel modo “classico” attraverso l’arte, il disegno, la scrittura e simili. Molto abili nel dialogo ma piuttosto schematici.

Ariete

Un profilo forte e autoritario e quindi all’apparenza piuttosto austero: gli Ariete in realtà sono piuttosto amichevoli ma non chiedetegli di essere creativi, indifferentemente dall’ambito, visto che sono molto più direzionati verso il pensiero logico e hanno difficoltà in altri ambiti.

Vergine

Per molti il segno meno creativo di tutti, anche se in realtà non è una mancanza di capacità di essere fantasiosi e creativi la loro, ma piuttosto una scelta perpetuata e ponderata legata al carattere pignolo, analitico e meticoloso che da sempre contraddistingue il segno.

Capricorno

Sono quasi sempre persone di successo nel campo lavorativo e professionale, ed in generale danno il meglio in ambiti che prevedono il ragionamento puro e semplice, mentre hanno molte più difficoltà nel manifestare creatività, anche se apprezzano solitamente molto chi è invece dotato di questa dote.

Cancro

Possono essere creativi ma devono sforzarsi parecchio, essendo un segno fortemente influenzato dalla loro emotività che in alcuni casi prende il sopravvento anche sulla fantasia.