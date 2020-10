Ludovica Valli svela il sesso del bambino: ”Vedo un barlume di speranza…”

Ludovica Valli ha finalmente svelato il sesso del nascituro, infatti la bellissima ragazza aspetta una femminuccia. Dopo la tanta attesa finalmente abbiamo avuto la possibilità di vivere la felicità della coppia che ha voluto condividere con tutti i follower la meravigliosa notizia.

Dopo i primi mesi in cui ha preferito non dire nulla per via di alcuni problemi di salute, ora finalmente è serena. In un periodo del genere, questa nuova vita donerà, una luce all’interno della loro famiglia, una piccola principessa sta per arrivare e ha dircelo è la stessa influencer sul suo profilo Instagram ufficiale.

Ludovica Valli svela il sesso del bambino

L’ex tronista di Uomini e Donne è incinta ormai da diversi mesi, ma ci ha pensato molto prima di farlo sapere a tutti a causa della difficoltà che ha dovuto affrontare i primi mesi di gravidanza. La stessa Ludovica, infatti, ha affermato di non essere stata molto bene e di essersi ovviamente spaventata per la vita che ha dentro di sé. Una volta stabilizzata la situazione è corsa a svelare la bellissima notizia a tutti i suoi followers che sono scoppiati di gioia per lei.

La Valli è finalmente felice con il suo compagno Gianmaria De Gregorio, agente immobiliare di Ibiza con cui sta incoronando il suo sogno. Finalmente non ha più bisogno di scappare come ha sempre fatto fin da piccola, adesso ha un posto da chiamare casa e una persona come punto di riferimento. Dopo essere arrivata a tale serenità si è vista pronta ad esserlo lei per un figlio. Di cui ha svelato il sesso soltanto ieri in tarda serata direttamente su Instagram con le foto dell’ecografia. Ma leggiamo le sue commuoventi parole.

L’ex tronista afferma:” Ti aspettiamo piccolina”

Finalmente abbiamo scoperto il sesso del nascituro. La coppia aspetta una piccola principessa per la felicità di tutti e due. A rivelarlo la stessa Ludovica che ha voluto condividerlo con una stupenda descrizione, dove è riuscita ad arrivare nel cuore di tutti i suoi fan. Comincia così a parlare:” Viviamo un momento tremendo per il mondo intero; siamo circondati da incertezza e perplessità sul futuro prossimo. Il lavoro traballa per tutti e tutti siamo impotenti di fronte ad un nemico ancora sconosciuto…”.

Continua poi condividendo tutta la sua emozione:” Se mi avessero detto un giorno che avrei avuto la felicità nel palmo di una mano non ci avrei mai creduto e neppure scommesso eppure… eppure nel palmo della mia mano io vedo un barlume di speranza, una lucciola che accende la lampada benedetta della vita in un momento dove l’unica cosa che ci rimane è la speranza. Questa speranza che a me sta regalando una nuova famiglia sa di futuro, quel futuro che abbiamo la responsabilità di costruire con valori e fondamenta sane e salde. Questo messaggio è per voi, non smettiamo di credere in un futuro migliore anche quando pensiamo che le sorti non dipendano da noi, non smettiamo. Vi mando tutte le mie energie positive e spero che sarete felici almeno quanto noi se vi dico che tra poco non saranno più 2 contro 1 ma saremo in parità perché sta arrivando LEI. Ti aspettiamo piccolina”.