Oroscopo internazionale Rob Brezsny – settimana dal 29 ottobre al 4 novembre 2020 – Previsioni per tutti i segni

Ecco, puntuale come ogni giovedì, l’oroscopo internazionale di Rob Brezsny per la settimana che va dal 29 ottobre al 4 novembre 2020. Quali validi consigli riserverà il noto astrologo americano ai segni zodiacali per la prossima settimana? Se sei curioso di scoprirlo, leggi le previsioni astrologiche liberamente tratte dall’oroscopo di Rob Brezsny per la settimana, pubblicate sul sito Internazionale.it.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Rob Brezsny la prossima settimana è probabile che le stelle ti metteranno in condizione di fare una scelta importante tra bene e male. Se così fosse, ricordati di schierarti dalla parte del bene!

Toro

Nei prossimi giorni dovrai cercare di dire sempre la verità a chi incontrerai. Se saprai farlo, ne guadagnerà il tuo benessere e quello delle persone a cui vuoi bene. Impara a non nasconderti dietro la menzogna.

Gemelli

Durante le prossime settimane dovresti mettere da parte le storie conosciute, trovarne e raccontarne di nuove, qualcosa di inedito che illustri bene ciò che stai vivendo in questo momento particolare.

Cancro

Come suggerisce il famoso astrologo statunitense nei prossimi giorni dovrai sforzarti di essere più coraggioso e chiaro possibile nell’esprimere la tua devozioni agli ideali che sono importanti per te.

Leone

Secondo l’oroscopo di Rob Brezsny la prossima settimana dovrai impegnarti per diventare un modello di calma e di forza per chi ti sta vicino. Non farti trascinare dal caos del mondo circostante!

Vergine

Nei prossimi giorni cerca di reagire in maniera chiare e netta alle azioni pericolose e immorali dei potenti che ti circondano. Prendi una posizione precisa e difendi l’integrità con tutto te stesso!

Bilancia

Durante le prossime giornate dovresti fermarti e ascoltare quello che provi, anche se non sempre ti piacerà. Sentire le proprie emozioni, anche quelle più dolorose o sgradite, sarà a lungo andare una pratica rigenerante.

Scorpione

Dovresti accettare un compromesso, quando è fatto per una causa valida. Non permettere al tuo desiderio di inseguire una perfezione impossibile di impedirti di fare ciò che è più giusto.

Sagittario

Come suggerisce l’oroscopo di Rob Brezsny la prossima settimana fermarti a meditare su come diminuire le tue sofferenze personali. Sarà il momento ideale per farlo! Ciò che più conta sarà trovare modi creativi e intraprendenti.

Capricorno

Le prossime giornate potrai attrarre fortuna se riuscirai a restare in contatto con la parte più saggia e coraggiosa di te. La tua speranza intelligente avrò un enorme potere rigenerante su chi ti sta vicino. Coltiva le tue doti di eroe!

Acquario

Durante la prossima settimana dovresti trovare la forza di spiegare a chi ti sta accanto chi sei veramente. È tempo di farsi le proprie ragioni, soprattutto con chi ti dà contro e ti vuole diverso!

Pesci

Dovresti reagire alla confusione esterna costruendo la tua bellezza interiore. Inoltre, potresti sfruttare la tua intraprendente compassione per rendere più robusta la resilienza dei tuoi cari.