Uomini e Donne, che fine ha fatto Anna Tedesco? – Cambiamento di vita dopo il Trono over

E’ stata, per lungo tempo, tra le dame più amate del trono over di Uomini e Donne. Chioma bionda e fisico mozzafiato, Anna Tedesco ha fatto girare la testa a molti cavalieri, tuttavia è uscita di scena in sordina e senza aver trovato l’amore. Ma oggi che fine ha fatto Anna Tedesco? Sono molti i fan della dama che se lo domandano e che continuano a seguirla con grande interesse sui social.

Non sappiamo a cosa esattamente sia dovuta l’uscita di scena dal trono over di Uomini e Donne di Anna Tedesco. L’ex dama, infatti, è sempre stata tra le protagoniste più seguite e più amate. Finché, all’improvviso, forse anche a causa della Pandemia di Covid-19, Anna Tedesco è scomparsa dallo studio di Uomini e Donne.

Che fine ha fatto Anna Tedesco? Vita molto diversa

Ma che fine a fatto oggi Anna Tedesco, a diversi mesi dalla sua definitiva uscita di scena? Osservando di suoi profili social, non sembra che ci sia un nuovo amore al fianco della dama bionda. Anna Tedesco sembra aver continuato la sua vita di tutti i giorni, tra lavoro, amici e famiglia, a Gubbio. La dama ha sempre parole di grande amore per il figlio, ormai grande, ma anche in ricordo della mamma, scomparsa da qualche tempo.

Del resto, Anna Tedesco ha sempre dimostrato grande grinta anche quando era nel parterre femminile di Uomini e Donne. E, anche oggi, continua a vivere la sua vita con passione e sentimento, senza abbattersi di fronte alle difficoltà, come appare anche dalle storie recentemente condivise su Instagram. “Ci vogliono spalle larghe per affrontare la vita. Io me le ricostruisco tutti i giorni e nelle cicatrici ci metto le ali”.

Tutti i dubbi sulla storia con Giorgio Manetti

Insomma, Anna Tedesco ha attuato molti cambiamenti nella sua vita, ma non ha perso affatto il suo coraggio. Come i telespettatori più affezionati di Uomini e Donne ricorderanno, Anna Tedesco ha frequentato per un breve periodo anche Giorgio Manetti, l’ex di Gemma Galgani. E’ proprio a questa frequentazione, forse mai del tutto finita, visto che i due sono rimasti amici, che Gianni Sperti attribuiva sempre l’incapacità di Anna di trovare l’amore a Uomini e Donne.

L’ex ballerino, infatti, non perdeva occasione per insinuare che Anna e Giorgio ancora si frequentassero, fuori da Uomini e Donne e, ovviamente, di nascosto da tutti. Questa circostanza è sempre stata negata dalla dama di Gubbio, la quale ha parlato solo di una bella amicizia. Che tipo di rapporto ci sarà oggi tra Anna Tedesco e Giorgio Manetti, fuori da Uomini e Donne?