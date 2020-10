Davide Donadei contro le regole | Baci senza importanza a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda ieri, Davide Donadei sembra andare contro le nuove regole imposte da Maria De Filippi che vietano i baci tra tronisti e corteggiatrici a causa dell’emergenza Covid-19. Infatti, il tronista pugliese ha baciato sia Beatrice, sia Chiara, durante due esterne, a poche ore di distanza l’una dall’altra, scatenando l’indignazione di entrambe. La più delusa è Beatrice, la quale ha accusato Davide di dare baci senza importanza nel suo percorso a Uomini e Donne.

In effetti, le esterne andate in onda nella puntata di ieri di Uomini e Donne risalgono a prima del nuovo divieto imposto da Maria De Filippi. Quindi Davide Donadei non è andato contro le regole imposte dalla trasmissione. Tuttavia, questo ravvicinato scambio di baci non è andato già alle corteggiatrici che, al momento, sembrano le favorite: Beatrice e Chiara.

Davide Donadei è andato contro le regole a Uomini e Donne?

Le due ragazze hanno molti aspetti in comune e, per questo, non si sono attaccate o accusate l’una con l’altra. Tuttavia, la delusione nello studio di Uomini e Donne era palpabile, soprattutto da parte di Beatrice. Da quando è arrivata Chiara, infatti, la giovane corteggiatrice ha dovuto ingoiare più di un boccone amaro. La scorsa settimana, infatti, Beatrice non ha potuto festeggiare il suo compleanno insieme a Davide perché il tronista ha preferito uscire in esterna con Chiara.

E, anche questa settimana, il comportamento di Davide Donadei ha lasciato sconcertata Beatrice. La corteggiatrice, infatti, aveva organizzato un’esterna molto intensa, durante la quale si è aperta completamente nei confronti di Davide, raccontando anche aspetti molto delicati della sua adolescenza. Alla fine dell’esterna, tra i due è scattato un bacio molto tenero e appassionato.

Troppo baci al trono classico

Tuttavia, Davide Donadei potrebbe aver sminuito tutto, nel momento in cui, subito dopo l’esterna con Beatrice, ha voluto anticipare l’uscita con Chiara, correndo letteralmente da lei per farle una sorpresa. Tra Chiara e Davide c’era attrazione tale, da far scattare un bacio appassionato anche tra loro.

Cosa succederà in futuro a Davide Donadei? Il tronista pugliese ha ammesso di non dare eccessiva importanza ai baci scambiati solo per conoscere meglio le sue corteggiatrici. Ciò significa che Davide potrebbe voler baciare anche l’ultima arrivata, Rossana, nelle prossime puntate di Uomini e Donne? Per scoprirlo, non resta che attendere.