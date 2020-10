Lucrezia Comanducci pentita della scelta | Possibili ripensamenti fuori Uomini e Donne

Il percorso a Uomini e Donne di Lucrezia Comanducci non è stato affatto semplice. O, almeno, così lo ha percepito la diretta interessata, prendendo la sofferta decisione di abbandonare il programma perché non riusciva a essere se stessa. Ma, a qualche giorno di distanza, Lucrezia Comanducci potrebbe essersi pentita della sua scelta di lasciare Uomini e Donne? Sono in molti a domandarselo e lo hanno chiesto anche alla stessa Lucrezia.

Lucrezia Comanducci è arrivata a Uomini e Donne nei panni di corteggiatrice. La romana ha attirato subito l’attenzione di Gianluca De Matteis e di Armando Incarnato, i quali si sono fatti avanti entrambi per conoscerla meglio. Da qui è iniziato un vero e proprio triangolo che ha tenuto col fiato sospeso i telespettatori di Uomini e Donne per diverse settimane.

Lucrezia Comanducci si è pentita di aver abbandonato Uomini e Donne?

Mentre Armando Incarnato ha potuto conoscere Lucrezia Comanducci frequentandola fuori dagli studi, Gianluca De Matteis ha dovuto seguire il consueto percorso del trono classico, attraverso le esterne. La competizione tra Armando e Gianluca è stata altissima e i due hanno discusso più volte al centro dello studio. Lucrezia Comanducci, invece, non è mai riuscita a esporsi e a far emergere il proprio temperamento fino in fondo.

Alla fine, Lucrezia ha messo fine alla conoscenza con Gianluca, lamentandosi del poco spirito d’iniziativa del tronista e di essersi sentita usata. Armando Incarnato sembrava molto felice di poter frequentare quasi in esclusiva Lucrezia. Ma, a quel punto, l’ex corteggiatrice ha sorpreso tutti dichiarando di voler abbandonare lo studio perché non si sentiva affatto a suo agio.

Periodo difficile lontano dal trono over

Lucrezia ha detto ad Armando che lui conosceva già a sufficienza le sue ragioni, ma non c’è stato modo per il cavaliere di farle cambiare idea. Forse, a qualche giorno di distanza dalla sua decisione, Lucrezia Comanducci potrebbe essersi pentita della sua scelta? Su Instagram, uno dei suoi follower ha chiesto all’ex corteggiatrice come stesse e lei ha replicato di non potersi lamentare, anche se le cose potrebbero andare meglio.

Forse Lucrezia Comanducci si è pentita di non aver ascoltato Armando Incarnato e di non essere rimasta a Uomini e Donne per conoscerlo meglio? L’ex corteggiatrice potrebbe cambiare idea e tornare sui suoi passi, confessando quali sono i suoi veri sentimenti? Per scoprire cosa accadrà, non resta che attendere le prossime puntate di Uomini e Donne.