Paola Perego positiva – “Sono asintomatica”

Paola Perego è risultata positiva al Coronavirus e ha scelto i social per annunciare la notizia a tutti i fan. Diversi esponenti del mondo dello spettacolo si sono ammalati in queste settimane e la nota conduttrice è solo l’ennesima conferma di come il virus abbia colpito duramente i media.

Paola Perego ha sottolineato su Instagram di non avere alcun sintomo e di sentirsi fortunata per essere riuscita a scoprire in tempo la malattia. Intanto continuano i rumors sul suo possibile ritorno a Forum, cavallo di battaglia della rete Mediaset da diversi decenni.

Paola Perego e l’annuncio sui social

Paola Perego ha ricevuto diversi commenti di sostegno da parte degli ammiratori. La notizia che la presentatrice sia positiva al Coronavirus non è passata inosservata. Fra i commenti poi spunta anche quello di una persona speciale: il marito Lucio Presta. “Meno male che facciamo tamponi a gogo”, ha scritto, “forza Paola”. Al momento, la conduttrice si trova in isolamento nella casa di famiglia ed è controllata a vista dal medico curante. Appena pochi giorni fa, Paola era intervenuta a Forum per parlare degli attacchi di panico che l’hanno colpita diversi anni fa. Un racconto fatto anche in altre occasioni: è riuscita a superare tutto grazie al percorso terapeutico ancora in corso.

Secondo quanto riporta Secolo d’Italia, gli stretti collaboratori di Paola Perego sarebbero già entrati in allarme. “Qualcuno può dirmi quando la Perego ha annunciato di essere positiva al Covid-19, perchè ieri pomeriggio alle 17:30 si aggirava negli studi della Dear parlando senza distanze di sicurezza con più persone”, ha scritto qualcuno sui social. Lo staff della presentatrice però ha già risposto alle insinuazioni: Paola non avrebbe mai tolto la mascherina e avrebbe fatto il tampone come di sua consuetudine. Qualcuno infatti aveva ipotizzato che fosse entrata in contatto con qualche persona positiva, ma a quanto pare non è così.