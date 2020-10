Valentina Autiero ha perso tempo | Gli sviluppi lontano da Uomini e Donne

Ha detto addio a Uomini e Donne nelle ultime registrazioni, ma i telespettatori la stanno ancora vedendo in onda su Canale 5. Si tratta di Valentina Autiero, una tra le dame più amate e più seguite del trono over, visti i sei anni di permanenza a Uomini e Donne. La dama di Anzio sembra aver trovato il suo principe azzurro nel cavaliere campano Germano Avolio. Ma come stanno procedendo le cose tra loro, lontano da Uomini e Donne, dopo gli alti e bassi in studio? Forse Valentina Autiero ha solo perso tempo con Germano Avolio?

Il dubbio nasce da alcune storie condivise dalla stessa dama di Anzio e che stanno alimentando il mistero su quali siano i reali sviluppi per la coppia, fuori da Uomini e Donne. Alcuni fan si sono domandati se Valentina Autiero ha solo perso tempo con Germano Avolio e in realtà potrebbe tornare a Uomini e Donne prima del previsto.

Valentina Autiero ha buttato il suo tempo con Germano?

Nelle scorse puntate di Uomini e Donne, Valentina Autiero ha subito gli attacchi di Aurora Tropea. La dama romana ha accusato Valentina di essere un privilegiata, visto che continua a rimanere al trono over nonostante sia già come fidanzata con Germano Avolio. Naturalmente, Valentina Autiero non ha preso bene le accuse di Aurora Tropea ed è scoppiata a piangere, uscendo dallo studio.

Alla fine, a grande richiesta, Valentina Autiero è rimasta nello studio di Uomini e Donne, in attesa di avere il suo momento per decidere quando uscire dal programma insieme a Germano Avolio. Gianni Sperti si è schierato dalla parte di Valentina Autiero, definendola la dama più corretta e trasparente, perché si vede che reagisce sempre di pancia.

Mistero fitto fuori Uomini e Donne

Da quanto si è saputo dalle anticipazioni delle registrazioni circolate sul web, nelle prossime puntate Valentina Autiero e Germano Avolio lasceranno insieme lo studio di Uomini e Donne. Tuttavia, il cavaliere non è apparso convinto fino in fondo e la cosa deluderà non poco la dama di Anzio. Servirà addirittura l’opera di convincimento di Maria De Filippi per spronare Valentina Autiero.

Ma come procedono le cose in questi giorni tra Valentina e Germano? La dama di Anzio ha condiviso una storia che ha lasciato nel dubbio i suoi follower su Instagram. “Il tempo dissolve il superfluo e conserva l’essenziale”. Cosa avrà voluto dire con queste parole misteriose Valentina Autiero? Tutto procede bene con Germano, fuori da Uomini e Donne? Oppure la dama potrebbe tornare sui suoi passi?