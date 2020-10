Virginio è Nek – VIDEO – Tale e Quale Show 2020

Virginio è Nek nella prima puntata del torneo di Tale e Quale Show 2020. Il concorrente continua ad essere fra i più in vista di quest’edizione e avrà la possibilità di interpretare Nek. Nello specifico, il cantante intonerà il celebre brano Laura non c’è.

Virginio è Nek in questa nuova gara del talent di Rai 1. Nessun timore da parte sua nell’affrontare una nuova trasformazione: evidente anche quell’umiltà che lo ha sempre contraddistinto. A fronte di certo di un talento vocale senza pari. Almeno per quanto riguarda l’edizione di quest’anno.

Forse il look lascia a desiderare: Virginio propone un Nek irriconoscibile. Bene invece per la voce, anche se non c’erano troppi dubbi sul fatto che sarebbe riuscito a portare a casa una nuova vittoria. Manca forse un po’ della grinta tipica di Filippo Neviani, ma nel complesso l’imitazione è più che riuscita. “Bravo, bravo”, dice Loretta, “sei stato bravissimo. La voce uguale, il trucco così così. Però non si può somigliare a tutti. Bastava chiudere gli occhi e sembrava di avere proprio Nek”. D’accordo anche Panariello, che alla fine ne approfitta per dare un bacio allo schermo in direzione di Conti.

“Bravo, pure l’accento di Sassuolo”, dice Salemme, “forse la somiglianza non è proprio il massimo”. Complimenti anche da parte di Verdone: “In alcuni momenti sei stato anche più potente di Filippo. Sei molto intonato, mi sei piaciuto”. Anche il giudice speciale punta il dito verso il trucco, un po’ fallace rispetto all’originale. Virginio però prende la parola e ricorda che la situazione di emergenza sanitaria che stiamo vivendo spinge i truccatori a fare i salti mortali. Di seguito il video della trasformazione di Virginio in Nek.